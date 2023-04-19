مخرج جعفر العمدة يخرج عن صمته.. "نهاية المسلسل ما تغيرتش"

بعد الجدل الواسع الذي أثير حول إمكانية مشاركة المشاهدين والجمهور في تحديد نهايته، خرج مخرج مسلسل جعفر العمدة، محمد سامي عن صمته.
وأكد في لقاء مع برنامج "تفاعلكم" على "العربية"، مساء أمس، أن نهاية المسلسل لم تتغير، قائلا "كل الموضوع كان في مشهد يحتاج تصويره من زوايا ثانية".
أما عن فيديو الممثلة المصرية هالة صدقي الذي نشرته سابقا عبر حسابها على إنستغرام فشدد على أنه كان بهدف المزاح فقط لا غير، مضيفا "كان هزار والناس فهمت أننا حنغير النهاية".
"هو ينفع"
وأردف قائلا: "هو ينفع أغير حكاية مسلسل 30 حلقة بمشهد واحد؟!".
إلى ذلك، أوضح أن المشهد الذي أعيد تصويره كان في الحلقة 27 وليس له أي علاقة بالنهاية.
يشار إلى أن كل هذا الجدل كان انطلق حين نشرت المشاركة في العمل بشخصية الحاجة صفصف، فيديو لها على إنستغرام، مطالبة الجمهور بعدم توقع أحداث المسلسل فيما بعد، لأنها اضطرت إلى تصوير بعض المشاهد من جديد.
لتنتشر التكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي زاعمة أن القيمين على العمل الفني عمدوا إلى تغيير النهاية نزولاً عند رغبة المشاهدين.
يذكر أن مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، وهالة صدقي وزينة، وطارق النهري، بالإضافة إلى مي كساب ومنة فضالي وغيرهم. وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وسيناريو وحوار مهاب طارق.
-
مشهد لا يصدق.. إفطار سوداني بالشارع على وقع الرصاص الحيرغم اشتداد الاشتباكات في العاصمة السودانية، بين قوات الدعم السريع والجيش، وسط شح الخبز ومياه الشرب، فلم يجد البعض مانعاً من مواصلة التمسك بالتقاليد ... سوشيال ميديا
-
صديقة نيمار تعلن بالصور أنها حامل ربما منذ شهرين بطفله الثانينيمار، نجم منتخب البرازيل ونادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي بكرة القدم، في طريقه ليصبح أبا للمرة الثانية، فيما لو سارت الأمور طبيعية حتى نهاية العام ... الأخيرة
-
دليل جديد على وصول آخرين لأميركا قبل كولومبوس بأكثر من 500 عامظن كريستوفر كولومبوس حين وصل في 1492 إلى أميركا، أنه وجد الطريق إلى ما كان يسعى إليه، ومعروف وقتها بالهند الغربية. أما الإسبان الذين مولوا رحلته، ... الأخيرة