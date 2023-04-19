واجهت موجة تنمر.. أول ظهور درامي لابنة دنيا سمير غانم

فوجئ متابعو مسلسل "جت سليمة" بطولة النجمة دنيا سمير غانم، والذي يعرض حاليا ضمن النصف الثاني لموسم دراما رمضان هذا العام بظهور طفلة بالحلقة الـ 12 ليكتشفوا أنها "كايلا" ابنة دنيا والإعلامي رامي رضوان.
مشهد أنجلينا جولي
مسلسل "جت سليمة" يعتبر هو الظهور الأول لكايلا فنياً وشبه البعض المشهد الذي جمعها بوالدتها بالمسلسل بمشهد أنجلينا جولي الشهير من فيلم "Maleficent" مع طفلتها "فيفيان مارشلين جولي" حيث كانت تجسد أنجلينا شخصية ساحرة شريرة، وتطلب الأمر طفلة للوقوف بجانبها بأحد المشاهد ولكن رفض كل الأطفال الظهور بجانب أنجلينا نظراً لمكياجها المرعب إلى أن قرر المخرج الاستعانة بابنة أنجلينا "فيفيان" والتي لم تبال لمكياج والدتها بالمشهد وبدأت بمداعبتها.
بدأ عرض مسلسل "جت سليمة" في الجزء الثاني من رمضان وهو 15 حلقة ويشارك دنيا البطولة: محمد سلام، وهالة فاخر، وخالد الصاوي، وسلوى خطاب، ومايان السيد، وغادة طلعت ونخبة من النجوم، والمسلسل من تأليف كريم يوسف وإخراج إسلام خيري.
"موجة تنمر"
وسبق وواجهت حفيدة سمير غانم ودلال عبدالعزيز موجة تنمر على ابنتهما، بعد ظهورها في التحية بعد انتهاء أحد عروض مسرحية "آنستونا" للمخرج خالد جلال، وأشار العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الفتاة لا تتسم بملامح الجمال مثل والديها.
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