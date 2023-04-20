سعد لمجرد خارج قضبان السجن.. والده يكشف التفاصيل
البشير عبدو: سيعود لأحضان عائلته قبل عيد الفطر
أعلن الفنان المغربي البشير عبدو مغادرة نجله الفنان سعد لمجرد أسوار السجن، اليوم الخميس، بموجب إطلاق سراح مؤقت، وفق ما أوردته مصادر إعلام محلية.
وصرح البشير عبدو لجريدة "هسبريس" المغربية، أن سعد لمجرد سيغادر السجن اليوم بسراح مؤقت، و"سيعود لأحضان عائلته قبل عيد الفطر".
وأبدى الوالد سعادة كبيرة بعودة ابنه، شاكرا الكبير جمهوره على رسائل الحب والدعم التي كان يتلقاها منه طيلة الفترة الماضية.
يذكر أن نجم البوب المغربي المحبوب سعد لمجرد يقبع داخل أحد سجون باريس منذ أواخر شهر فبراير الماضي، وذلك بعد أن دانته محكمة الجنايات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، وحكمت عليه بست سنوات في القضية التي تعود فصولها إلى إحدى ليالي شهر أكتوبر من سنة 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس.
ويتمتع صاحب أغنية "إنت معلم" بشعبية واسعة بالمغرب وداخل الوطن العربي، الأمر الذي جعله يحظى بحملة تضامن ومساندة واسعة من طرف جمهوره، الذي يعبر له عن ذلك من خلال منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
-
السعودية: الجمعة أول أيام عيد الفطر المباركرؤية هلال شوال في حوطة سدير وتمير السعودية
-
ما الذي فعله الجمهور مع محمد رمضان بسبب "جعفر العمدة"؟هالة صدقي نشرت فيديو تظهر فيه وهي تتعرض للتهديدات من قبل المحيطين بها ممن يرغبون في معرفة نهاية المسلسل ثقافة وفن
-
فرنسا ترفع سقف طموحها لخفض ديونها وعجز موازنتهاوزير الاقتصاد: إما خفض الديون الآن أو فرض ضرائب غدًا اقتصاد