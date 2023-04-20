وفاة نجم الكيبوب "مونبين".. وترجيحات قوية حول انتحاره!
رحيله المفاجئ خلف وراءه صدمة بين محبي ومتابعي فن الكيبوب
عن عمر يناهز 25 عامًا، توفي مونبين عضو فرقة Astro الكورية الجنوبية في منزله بالعاصمة سيول في رحيل مفاجئ خلف وراءه صدمة بين محبي ومتابعي فن الكيبوب.
الوفاة تم تأكيدها في بيان رسمي نُشر عبر صفحات الفرقة على مواقع التواصل، والتي وصفت الوداع بأنه كان غير متوقع، وأن مونبين أصبح نجما في السماء ومن دون ذكر سبب الوفاة. وبحسب الصحف الكورية، ونقلا عن تقرير الشرطة، يرجح أنها حادثة انتحار، إلا أن التحقيقات مازالت جارية.
مونبين عمل ممثلا وعارض أزياء قبل أن ينضم إلى فرقة Astro في عام 2016، حيث حقق شهرة واسعة كمغني كيبوب. ومؤخرا كان له إصدار جديد بداية هذا العام بعنوان Madness مع زميله سانها في الفرقة الفرعية.
رحيل النجم الشاب أعاد للأذهان تكرار حالات وفاة نجوم الفن الكوري في سن مبكرة خلال السنوات الماضية. كان أبرزهم انتحار عضو فرقة "شايني" جونغهيون في 2017 وانتحار الفنانة الشابة غو هارا في 2019، ليطرح السؤال مجددا من المسؤول عن حماية حياة فناني الكيبوب الشباب من قرار الانتحار؟
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