الكوميديا تأخذ نصيب الأسد من الدراما بموسم عيد الفطر السينمائي

انتهى موسم الدراما وحل موسم السينما، حيث تنطلق منافسة قوية بين عدد من الأعمال السينمائية مع حلول عيد الفطر، على أن تكون الكوميديا صاحبة نصيب الأسد من الأعمال المتنافسة.

7 أفلام تتنافس في العيد، من أجل جذب الجمهور، والاستحواذ على النسبة الأكبر من شباك التذاكر، خاصة مع الإقبال الكبير في أسبوع العيد.

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أول الأعمال فيلم "ابن الحاج أحمد" الذي يعد البطولة المنفردة الأولى للفنان المصري شيكو، بعيدا عن هشام ماجد هذه المرة، على أن تشاركه البطولة رحمة أحمد وسيد رجب.











هارلي هارلى مغامرات كوكو ساعة اجابة بعد الشر ابن الحاج احمد

الفيلم فكرة للمخرج عمرو سلامة جرى تطويرها من أجل أن تظهر بهذا الشكل في النهاية، حيث يتعرض البطل للعديد من المواقف الكوميدية ويخوض العديد من المغامرات، بسبب غباءه وادعاءه معرفة كل شئ على عكس الحقيقة، وهو ما يضعه في مواجهة مع إحدى العصابات.

محمد رمضان لن يستمر غيابه عن جمهوره سوى ساعات قليلة، حيث انتهى من مسلسل "جعفر العمدة" في رمضان، لكنه يتواجد بفيلم "هارلي" بمشاركة مي عمر.

الفيلم يتناول قصة مهندس الميكانيكا الذي يعود مع عائلته إلى مصر، لكنه يتميز بذكاء شديد، وهو ما يقوده إلى العمل مع إحدى العصابات ويصبح العنصر الأبرز فيها.

هيفاء وهبي تتواجد في الموسم السينمائي من خلال فيلم "رمسيس باريس" الذي يشاركها بطولته محمد سلام وحمدي الميرغني، ويدور حول مجموعة تنتقل حياتهم من رمسيس في مصر إلى العاصمة الفرنسية باريس، وهو ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية، لكن الأمر يصل إلى ذروته حينما يقررون إنشاء عصابة للسرقة.

الموسم السينمائي يشهد تواجد فيلم "بعد الشر" الذي يقوم ببطولته علي ربيع وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل، وتدور أحداثه حول شاب يهرب من زوجته، لكنه يقع في غرام أخرى.

غير أنه يفاجأ بتعويذة سحرية تمنعه من الزواج بالثانية، وهو ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية، في ظل ما يتعرض له البطل وصديقه.

السينما تشهد عرض فيلم "يوم 13" وهو أول فيلم مصري يقدم بتقنية الـ 3D، وهو من بطولة أحمد داوود ودينا الشربيني وشريف منير وأحمد زاهر.

الفيلم يدور في إطار من الغموض والتشويق، حول البطل الذي يعود بعد سنوات طويلة قضاها في الخارج، ويسعى لبيع المنزل الخاص بوالديه، لكنه يفاجأ بالأقاويل التي تتناول المنزل وتتحدث عن تواجد الأشباح بداخله.

للأطفال نصيب من الأعمال المعروضة، حيث يتواجد فيلم "ساعة إجابة" للطفل سليم مصطفى، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، من بينهم غادة عادل وسوسن بدر وآيتن عامر.

حيث تدور فكرته حول طفل يدخل في خلاف شديد مع والديه، لذلك يتمنى أن يرزق بوالدين مختلفين، وهي الأمنية التي تتحقق، ويجد الطفل نفسه تابعا لأسرة مختلفة في كل يوم.

كما يشهد الموسم تواجد فيلم "مغامرات كوكو" الذي يقوم ببطولته بيومي فؤاد وشيرين رضا وخالد الصاوي، ويتناول مطاردة بين شخص ومجموعة من الحيوانات بسبب قدرته على الاستماع إليهم والتحدث معهم.