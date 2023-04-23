نعى نفسه قبل رحيله.. هذه آخر كلمات الفنان السوري محمد قنوع

يعيش الوسط الفني السوري والعربي حالة من الصدمة إثر إعلان وفاة الفنان السوري محمد قنوع أمس عن عمر ناهز 49 عامًا متأثرا بنوبة قلبية.

وفور إعلان وفاته، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي المنشور الأخير للممثل الراحل، حيث نعى الشخصية التي قدمها في مسلسل الأخير "العربجي" الذي عرض في الموسم الرمضاني الحالي قبل أسبوع من رحيله عن الحياة، إذ نشر صورته مع تعليق: "وداعا شومان".

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كما كان آخر لقاء معه عبر برنامج "إي تي بالعربي"، مبيناً أنه كان مستمتعاً بشخصيته في هذا المسلسل، وقال "شومان من الشخصيات اللي حبيتها وزعلت عليه لما راح".

وكانت آخر أعمال محمد قنوع مسلسل "العربجي"، وهو مسلسل دراما سوري من إخراج سيف الدين السبيعي وبطولة باسم ياخور، سلوم حداد، وديمة قندلفت.

محمد قنوع من مواليد دمشق في 26 من شهر سبتمبر في عام 1973، وهو ابن عائلة قنوع الفنية الشهيرة، وهو ابن الفنان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع، وعائلته كانت تعمل بمسرح دبابيس بفرقة "الأخوين قنوع".

وبدأ الممثل الراحل مشواره الفني مع الفنان السوري ياسر العظمة عام 1995، وشارك محمد في أجزاء السلسلة الكوميدية الشهيرة "مرايا"، كما عمل في مجال الإعلان التجاري لفترة.

شارك الراحل قنوع في عشرات الأعمال الدرامية والتلفزيونية، منها خلف الجدران 1995، مدير بالصدفة 1996، أهل وحبايب 1999، لشو الحكي 2001 أبو المفهومية، الياسمين والإسمنت أيامنا الحلوة في عام 2003، ليالي الصالحية 2004، عصر الجنون، الغدر، خمسة وخميسة 2005، غزلان في غابة الذئاب، وشاء الهوى في عام 2006.

ولعب أدوارا مهمة في العديد من المسلسلات السورية، منها على حافة الهاوية، وسيرة الحب عام 2007. أما في عام 2008 فشارك في أولاد القيمرية، بيت جدي، يوم ممطر آخر، وعلق في أذهان الجمهور في مسلسل أيام الدراسة وغيرها الكثير.

وتميز قنوع بأدائه أدوار البيئة الشامية التي عرف بها، ولا سيما في السلسلة الشهيرة من باب الحارة، الشام العدية، أسعد الوراق، الدبور، أهل الراية والأميمي، والمسلسل التاريخي القعقاع بن عمرو التميمي 2010 وغيرهم.

وبجانب أعماله الفنية، محمد قنوع متزوج من خارج الوسط الفني، ولديه أربعة أبناء هم عدنان ومروان ومايا وماسة.

وشكلت وفاة قنوع صدمة في الأوساط الفنية والشعبية السورية، ونعاه عدد كبير من النجوم السوريين، على رأسهم ياسر الذي كتب بمنشور على فيسبوك قائلا: "يا حبيبي يا محمد رحمة الله عليك إنا لله وإنا إليه راجعون".