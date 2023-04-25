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Canadian singer-songwriter Grimes (Claire Elise Boucher) attends the world premiere of Captain Marvel in Hollywood, California, on March 4, 2019. / AFP / Robyn Beck
المغنية الكندية غرايمز

صديقة إيلون ماسك السابقة "تهب" صوتها لأغاني الذكاء الاصطناعي

المغنية الكندية غرايمز تقبل باستخدام صوتها لتوليد أغنيات بواسطة الذكاء الاصطناعي شرط أن تحصل على نصف العائدات التي تحققها هذه الأعمال الجديدة

العربية.نت
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أبدت المغنية الكندية غرايمز، أمس الاثنين، قبولها باستخدام صوتها في أغنيات يجري إنشاؤها عبر برامج الذكاء الاصطناعي، شرط أن تحصل على نصف العائدات التي تحققها هذه الأعمال الجديدة.

وأشارت الموسيقية البالغة من العمر 35 عاماً، في منشور عبر إنستغرام، إلى أن تقاسم العائدات سيكون معادلاً "لأي تعاون مع فنان".

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وتابعت "لا تترددوا في استخدام صوتي من دون مواجهة أي عقوبة"، مضيفةً "ليست لدي أي التزامات قانونية" تجاه طرف ثالث أو شركة تسجيل أو جهة موزعة.

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وجاء موقف نجمة الموسيقى الإلكترونية بعد أيام على نشر أغنية مزيفة للمغنيين الكنديين درايك وذي ويكند جرى إنشاؤها باستخدام أحد برامج الذكاء الاصطناعي.

وأزيلت أغنية "هارت أون ماي سليف" (Heart on my sleeve) التي حصدت ملايين الاستماعات، بعد أيام قليلة من نشرها، وذلك نزولاً عند طلب "يونيفرسال ميوزيك غروب" التي تتولى تمثيل المغنيين الكنديين.

ومنذ طرح روبوت المحادثة "تشات جي بي تي" في نهاية نوفمبر الماضي، احتدم النقاش في شأن البيانات المستخدمة لإنشاء محتوى جديد واحترام الملكية الفكرية.

وغرايمز هي شريكة حياة إيلون ماسك السابقة ولها منه ابنان، أحدهما من أم بديلة.

صورة تعود لـ2018 لإيلون ماسك مع غرايمز
صورة تعود لـ2018 لإيلون ماسك مع غرايمز
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