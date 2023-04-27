أول فيديو بعد مغادرته السجن.. لمجرد يطبخ ويراقص زوجته

في أول فيديو له بعد خروجه من السجن، نشر النجم المغربي سعد لمجرد لقطات عفوية جمعته بزوجته، أثناء تجهيزه الطعام في المطبخ خلال عيد الفطر المبارك.

ونشر صاحب "أنت معلم" فيديو عبر حسابه في "إنستغرام" وهو يتسوق مكوّنات الطبخ من أجل تحضير طبق من الباستا وطبق آخر من الحلويات لكل أفراد أسرته بمناسبة العيد.

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كما راقص الفنان الشاب زوجته غيثة العلاكي في المطبخ، واحتضنها في الفيديو الذي علّق عليه قائلاً: "الطهي الجيد لا يعني الطهي الفاخر. لقد كان من دواعي سروري أن أرى عائلتي تستمتع بطعامي".

إطلاق سراح مؤقت

وكان لمجرد قد غادر الأسبوع الماضي السجن في باريس بعد دخوله منذ أواخر شهر فبراير الماضي، وذلك بعد أن دانته محكمة الجنايات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، وحكمت عليه بست سنوات في القضية التي تعود لعام 2016.

ووفق ما حصلت علية "العربية.نت" من معلومات، فإن الفنان المغربي خرج بموجب إطلاق سراح مؤقت كان تقدم بطلبه فريق دفاعه.

وفي حديث خاص لـ"العربية.نت" من باريس، أكد المحامي الفرنسي جان مارك فاديدا، محامي سعد لمجرد، خبر إطلاق سراح الفنان المغربي دون قيد أو كفالة مالية، ولن يعود إلى السجن مرة أخرى لإكمال فترة محكوميته.

كما أضاف أن القضية مستمرة، ولكن سعد خارج القضبان في فرنسا، ويمكنه السفر بشرط أن يكون مقر سكنه بفرنسا في حال طُلب مرة أخرى لسماع أقواله من قبل القضاء الفرنسي.

ونفى محامي لمجرد الأخبار التي تحدثت عن أن صاحب "من أول دقيقة" أُطلق سراحه بشرط ارتدائه سواراً لمراقبة حركته، وأن جواز سفره محجوز لدى السلطات الفرنسية.