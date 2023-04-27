وفاة مقدم البرامج الأميركي الشهير جيري سبرينغر عن 79 عاماً

توفي مقدم البرامج الحوارية الأميركي جيري سبرينغر عن عمر يناهز 79 عاماً، بحسب وسائل إعلام أميركية عدة.

وتوفي في شيكاغو بعد "مرض قصير"، وفقاً لموقع "تي إم زي" نقلاً عن مصدر عائلي.

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كما قالت مصادر أخرى للموقع، إنه كان يعاني من سرطان البنكرياس، الذي تم تشخيصه قبل بضعة أشهر.

"ذي جيري سبرينغر شو"

يذكر أن جيري سبرينغر كان محامياً وسياسياً، كما تولى منصب رئيس بلدية سينسيناتي في ولاية أوهايو الواقعة شمال شرقي الولايات المتحدة لمدة عام، في 1977.

وبدأ برنامجه "ذي جيري سبرينغر شو" (The Jerry Springer Show) في سبتمبر 1991، ثم أوقف بعد 27 عاماً، غير أنه تحول في هذا الوقت إلى رمز للبرامج الهابطة، بحسب فرانس برس.

ففي البداية برنامجاً حوارياً كلاسيكياً، ركز على القضايا الاجتماعية والحياة السياسية الأميركية.

غيّر نبرة برنامجه

لكن بعد عدة سنوات، غيّر هذا الابن من مهاجرين يهود ألمان نبرة برنامجه بشكل جذري، وتحول إلى البحث عن الإثارة بأي ثمن من أجل استقطاب الجمهور.

ففي معظم الحلقات، كان الضيوف يحضرون للحديث عن مشاكلهم الزوجية أو العائلية، أو حتى لفضح الخيانات الزوجية والخداع. وبتوجيه من جيري سبرينغر، كان النقاش ينتهي بانتظام إلى صراعات، حيث يقوم حراس الأمن في بعض الأحيان بالتدخل والفصل بين الأشخاص المتخاصمين.

وفي نهاية التسعينيات، حصل البرنامج على أفضل تقييم من الجمهور، متقدماً على برنامج "أوبرا" الحواري الذي تقدمه أوبرا وينفري.