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شيرين (الصورة من حسابها على تويتر )
شيرين (الصورة من حسابها على تويتر )

بعد سقوطها على المسرح.. بماذا وعدت شيرين جمهورها؟

القاهرة- العربية.نت
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في أحدث ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب، أعربت عن سعادتها الشديدة لنجاح حفلها بدبي، متعهدة لجمهورها بالاستمرار وعدم الغياب مرة أخرى.

وعلقت صاحبة "آه يا ليل"، في مؤتمر صحافي عقب سقوطها على خشبة المسرح بدبي، حول مسألة اختفائها قائلة: "أنا هنا دلوقتي.. وأوعد الجمهور بالاستمرار على ده وفي فنانين مسابتنيش أبدًا، وناس كتير جدًا أثروني باحترامهم ليا، الأستاذ عبد المجيد عبد الله، وأحلام، والعديد من الفنانين، ربنا يخليهملي، ويخليهم نجوم ساطعين".

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أتى ذلك، بعدما تعرضت الفنانة المصرية لموقف محرج أثناء حفلها الذي أقيم في دبي على مسرح أرينا كوكاكولا، حيث إنها سقطت على المسرح بعدما انتهت من غنائها لإحدى أغانيها لتسيطر على الموقف وتمازح الجمهور بعدها.

يذكر أن صاحبة "جرح تاني" واجهت مؤخرا العديد من الأزمات الصحية والنفسية، حجبتها عن الجمهور، من بينها خلافات مع زوجها المطرب حسام حبيب، ومشاكل مع أسرتها التي أودعتها المستشفى للعلاج من الإدمان.

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