زوجها رجل أعمال عربي.. ليندسي لوهان تستعرض حملها

أطلت النجمة العالمية ليندسي لوهان بصور جديدة وهي تستعرض حملها، برفقة زوجها رجل الأعمال العربي إضافة إلى أفراد عائلتها.

وظهرت الفنانة الأميركية، أمس الجمعة، في صور نشرتها عبر حسابها في "انستغرام"، وهي في مرحلة متقدمة من الحمل خلال تواجدها مع زوجها بدر الشماس في نيويورك، ومن بينهم والداها، دينا ومايكل، وكذلك إخوتها، كودي ومايكل جونيور، وشقيقتها أليانا.

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كما أرفقت المنشور بتعليق كتبت فيه: "الأوقات الجميلة.. ممتنة جدا لجميع الأشخاص الرائعين في حياتي".

"قريباً"

وكانت نجمة Mean Girls قد أعلنت خبر حملها قبل 6 أسابيع من خلال صورة لقطعة من ملابس الطفل البيضاء مزينة بعبارة Coming Soon أو قريباً، وعلقت قائلة "نحن محظوظون ومتحمسون!".

كما شاركت نفس الصورة في "قصص إنستغرام" الخاصة بها، مع وضع إشارة لحساب زوجها بدر شمَّاس على التطبيق - وهو حساب خاص-.

وكانت لوهان قد أعلنت عام 2022 خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ36، أنها متزوجة، ونشرت صورة كشفت فيها عن ملامح زوجها واسمه بدر الشماس ويتداول عنه أنه حاصل على الجنسية الإماراتية، إضافة إلى أنه كويتي الأصل، ولد لأب كويتي وأم لبنانية قبل 34 سنة في الكويت.

وعقد الثنائي خطوبتهما في 11/11/2021 حيث نشرت الفنانة الأميركية صورة جمعتها بشريك حياتها، وعلّقت عليها بقولها: "حبي. حياتي. عائلتي. مستقبلي".

والشائع منذ سنوات عن الممثلة أنها اعتنقت الإسلام، ولكن ليس معروفا متى وأين. إلا أنها ذكرت في فيديو تاريخه 2017 ويمكن العثور عليه في يوتيوب، أن صديقا عربيا لها، يقيم في لندن، أهداها نسخة من القرآن، وكان أحد أسباب اعتناقها للدين الحنيف.