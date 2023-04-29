شيرين تكشف مفاجأة لمحبيها.. قصة حياتها على "نتفليكس"

يبدو أن عودة المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الفنية لن تقتصر على الغناء فقط. بل هناك العديد من المفاجآت التي تحضرها لجمهورها.

وعلى هامش حفلها بدبي، أكدت أن الأحاديث الخاصة بمشاركتها في عمل فني ليست شائعة إنما أمر صحيح، مشيرة إلى كونها تتعاون مع نتفليكس من أجل تقديم فيلم وثائقي عن حياتها ومشوارها الفني.

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كما كشفت أنها تشارك في هذا الفيلم بشخصيتها الحقيقية، فيما تتواجد فتاة صغيرة تجسد شخصيتها وهي طفلة.

إلا أن شيرين لم تكتف بهذا الخبر. فقد أكدت خلال حديثها أنها لم تعد تسيطر على حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي حالياً.

ولفتت إلى كونها ستكشف تفاصيل هذا الأمر في الوقت المناسب، مردفة أن الجمهور سيحصل خلال هذه الفترة على أخبارها من خلالها شخصياً.

يذكر أن الفنانة المصرية تعرضت أمس الجمعة لموقف محرج أثناء حفلها الذي أقيم في دبي على مسرح أرينا كوكاكولا، حيث سقطت على المسرح بعدما انتهت من غنائها لإحدى أغانيها لتسيطر على الموقف وتمازح الجمهور بعدها.

وصاحبة "جرح تاني" واجهت مؤخرا العديد من الأزمات الصحية والنفسية، حجبتها عن الجمهور، من بينها خلافات مع زوجها المطرب حسام حبيب، ومشاكل مع أسرتها التي أودعتها المستشفى للعلاج من الإدمان.