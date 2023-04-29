طبيب محمد قنوع يفجر مفاجأة عن سبب وفاته: يدخن 5 علب يومياً

كشف طبيب الممثل السوري الراحل محمد قنوع مفاجأة عن الأسباب التي أدت إلى وفاته، التي صدمت الوسط الفني المحلي والعربي.

وأكد طبيب قنوع لوسائل إعلام محلية أن الراحل كان يدخن 5 علب سجائر يوميا، رغم معاناته من مشاكل في القلب.

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كما أوضح أنه تم تركيب 3 شبكيات قلبية له قبل وفاته بأيام، وخرج من المستشفى بشكل طبيعي، ليعود لاحقا شاكيا من ألم شديد في الصدر جراء احتشاء حاد في عضلة القلب، وهي حالة تحدث بعد انسداد في الشرايين التاجية، عندما لا يصل أكسجين كافٍ إلى الشرايين المغذية لعضلة القلب.

ورغم نجاح طبيبه في فتح الشرايين المغلقة، فإن الإجراءات الإسعافية لم تفلح، حيث وصل قنوع بحالة صدمة قلبية ونبضات متسارعة، أدت لوفاته.

وكان قنوع تحدث في مقابلة صحافية معه عن معاناته مع التدخين، مبيناً أنه حاول التخلص منه لكنه لم يفلح في ذلك.

رحل عن عمر 49 عاماً

يذكر أن الممثل السوري محمد قنوع توفي مساء السبت، عن عمر ناهز 49 عاماً إثر احتشاء في عضلة القلب.

ومحمد قنوع من مواليد دمشق في 26 من شهر سبتمبر العام 1973، وهو ابن عائلة قنوع الفنية الشهيرة، وابن الفنان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع، وعائلته كانت تعمل بمسرح دبابيس بفرقة "الأخوين قنوع".

وبدأ الممثل الراحل مشواره الفني مع الفنان السوري ياسر العظمة عام 1995، وشارك محمد في أجزاء السلسلة الكوميدية الشهيرة "مرايا".

كما أنه متزوج من خارج الوسط الفني، ولديه أربعة أبناء هم عدنان ومروان ومايا وماسة.