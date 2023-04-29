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حلا شيحا
حلا شيحة

ظهرت دون حجاب.. رسالة غاضبة من حلا شيحة لمتابعيها

القاهرة- أحمد الريدي
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يبدو أن ابتعاد الفنانة المعتزلة حلا شيحة عن الوسط الفني لم يكن كافيا كي تظل بعيدة عن آراء الجمهور وتعليقاته.

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فقد تسبب ظهورها مؤخرا دون حجاب للمرة الثانية في هجوم كبير عليها، وتعرضها لآراء وانتقادات قاسية من قبل متابعيها.

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وبينما حاولت تجاهل الأمر مرارا، قررت الرد هذه المرة ووجهت رسالة تحذير إلى المتابعين فيما يخص التواجد على حسابها عبر "انستغرام".

كذلك نشرت صورة لعدد من التعليقات الإيجابية عنها، وعلقت عليها قائلة "الحمد لله جمهوري اللي بيحبني.. وحب الناس نعمة"، مضفة: "الأيام دي بقى في ناس على السوشيال ميديا وهما قليلين.. بيحبوا ينشروا طاقتهم السلبية ومنتشرين على مواقع التواصل بكلام مالوش أي أساس.. ونازلين أحكام وتكهنات وقلة أدب".

رسالة تحذير

وتابعت: "اللي مش حابب يبقى على صفحتي.. يطلع منها ويسكت ويخليه في حاله.. وخلوا ظنونكم دي لنفسكم".

إلى ذلك، اختتمت رسالتها بهذه الكلمات، وتلقت دعما من بعض زملائها السابقين في الوسط الفني، من بينهم جومانا مراد وعبير صبري.

يشارإلى أن الفنانة المعتزلة حرصت على نشر عدد من رسال الدعم التي وصلتها عبر خاصية القصص المصورة، كما نشرت لينك خاصا بأغنية محمد رمضان التي تحمل اسم "أنا البطل"، وأكدت أن هذا هو ردها على هؤلاء الأشخاص.

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