ماريتا الحلاني: الثغرات في أدائي بسيطة ويمكن تفاديها

انتهت الفنانة ماريتا الحلاني من تصوير مسلسل جديد بعنوان "نزيف"، وهو عمل درامي مشترك "لبناني-سوري-عراقي"، وستغني في أحد مشاهده.

وفي حديث مع "العربية.نت"، اعتبرت ماريتا أن التمثيل يدعم الغناء، مشددة على أنها تحب الاثنين، معبرة عن شعورها بأنها تملك طاقة مخزّنة لديها وتسعى لترجمتها في المجالين.

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كما أكدت أنها تحاول أن يكون هناك شيء مختلف في كل عمل درامي أو غنائي تقدمه، وتحاول أن تجتهد لتطور شخصيتها الغنائية والتمثيلية على حد سواء.

وأضافت: "صحيح أن دوري كان متواضعاً في مسلسل "عشرين عشرين" العام الماضي، لكنه ترك بصمة، وأصداؤه كانت جيدة وكبيرة، مع العلم أنني كنت في طور التجربة الأولى تلفزيونياً، ولم يكن عندي الخبرة الكافية في التمثيل في شهر رمضان الماضي، ثم كانت إطلالتي بعدها مباشرة في مسلسل "حكايتي" والذي غنّيتُ فيه شارة المسلسل، بالإضافة إلى التمثيل، وكانت شخصيتي فيه مركبة".

هذا وأطلت ماريتا الحلاني في دراما شهر رمضان هذا العام من خلال مسلسل "عِشرة عمر". واعتبرت الفنانة الشابة أن شخصيتها التمثيلية في هذا المسلسل كانت متطورة عن العملين السابقين اللذين شاركت بهما، مضيفة أنها تسعى بأن تتقدم في خطواتها بعد كل عمل درامي جديد تطل فيه.

كما أشارت إلى أنها تنتقد ذاتها قبل أن ينتقدها المشاهد، وهي قاسية جداً في نقدها لذاتها بهدف "إعطاء الأفضل"، وتتقدم شيئاً فشيئاً، وتحاول تصحيح أخطائها، وتعتبر أن الثغرات الموجودة حالياً في أداءها "باتت بسيطة ويمكن تفاديها"، ولن يكون ذلك صعباً عليها، كما قالت.

يذكر أن ماريتا تستعد حالياً لإطلاق أغنيات جديدة. وعلى الصعيد الشخصي باتت خطوة الزواج قريبة، فقد ارتبطت بشاب منذ شهر فبراير الماضي، حيث طلب يدها في باريس في جو رومانسي.