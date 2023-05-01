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مصطفى درويش

اشتكى من عدم القدرة على النوم.. وفاة مفاجئة للفنان مصطفى درويش

شارك في نحو 30 عملا فنيا، كان آخرها 3 مسلسلات عرضت في شهر رمضان

القاهرة- أحمد الريدي
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خبر صادم فوجئ به الوسط الفني المصري برحيل الفنان الشاب مصطفى درويش بعد أزمة صحية مفاجئة تعرض لها في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وأعلن شقيقه هاني درويش عن وفاته، على أن تقام صلاة الجنازة عصر الاثنين في مسجد "الحصري" بمنطقة السادس من أكتوبر، وبعدها يتم الدفن في مقابر العائلة.

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ويقام العزاء مساء غد الثلاثاء بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمنطقة "الخمائل" في مدينة الشيخ زايد، وسط تواجد عائلته وأصدقائه.

رحيل مصطفى درويش تسبب في صدمة كبرى، خاصة أنه ظهر عبر حسابه على السوشيال ميديا قبل ساعات، حيث كان يشتكي من عدم قدرته على النوم، في ظل تضارب المواعيد، وخروج الجميع من إجازة طويلة اعتادوا فيها على السهر.

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البعض تحدث عن كون السبب في رحيل بطل مسلسل "100 وش"، هو تعرضه لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، لكن النقابة لم تعلن بعد عن الأسباب الطبية التي حدثت.

عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم محمد هنيدي، عبروا عن حزنهم لرحيل الفنان الشاب، الذي شارك في نحو 30 عملا فنيا، كان آخرهم 3 مسلسلات عرضت في شهر رمضان.

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