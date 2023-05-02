اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مصطفى درويش 2
الراحل مصطفى درويش

ما علاقة كورونا بوفاة مصطفى درويش؟.. شقيقه يكشف اللحظات الأخيرة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

لا يزال الوسط الفني المصري يعاني من حالة حزن لا توصف بعد وفاة الفنان الشاب مصطفى درويش الاثنين، إثر نوبة قلبية.

تدوينة محيّرة على فيسبوك.. هل تنبأ الفنان مصطفى درويش بوفاته؟ ثقافة وفن تدوينة محيّرة على فيسبوك.. هل تنبأ الفنان مصطفى درويش بوفاته؟

وبينما أصبح الراحل حديث وسائل التواصل الاجتماعي، كشف حاتم درويش، شقيقه الأصغر، أن مصطفى لم يكن يعاني من أي أمراض، موضحاً أنه تناول طعام الفطور يوم الوفاة وذهب للنوم بعد أن جافاه الليلة الماضية.

مادة اعلانية

ما علاقة كورونا؟

وتابع الأخ المكلوم أن مصطفى استيقظ بعدها واشتكى من عدم قدرته على التنفس.

كما ذكر درويش، خلال مداخلة تلفونية، أن صحة الراحل كانت بخير، موضحا أنه تعرض لأزمة قلبية لأول مرة في حياته كما لم يكن يعاني من أي أمراض في القلب.

وعن إصابته بكورونا، أكد ألا علاقة لها بالوفاة.

نجاح كبير

يشار إلى أن الفنان المصري مصطفى درويش كان رحل عن عالمنا، أمس الاثنين، قبل عرض آخر أعماله فيلم "5 جولات" الذي يشارك في بطولته.

ورغم مشاركاته الفنية القليلة، فإنه حقق نجاحا كبيرا حينما شارك في المسلسل الكوميدي "بـ 100 وش".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بوليتيكو: جيل بايدن وقفت بقوة وراء قرار الرئيس الأميركي خوض الانتخابات مجدداً بوليتيكو: جيل بايدن وقفت بقوة وراء قرار الرئيس الأميركي خوض الانتخابات مجدداً
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط