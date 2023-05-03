أصالة تعلق على مطالبات بإلغاء حفلها بالقاهرة.. ومتحف الحضارة يرد

بعد مطالبات بإلغاء حفلها في متحف الحضارات بالقاهرة، خرجت المطربة السورية، أصالة نصري، عن صمتها لترد بطريقة غير مباشرة. كما علقت إدارة المتحف القومي للحضارة على الحفل.

وبعد عدة أيام من إطلاق هاشتاغ (إلغاء حفل أصالة) كتبت صاحبة "غلبان"، تعليقاً على إحدى التغريدات على "تويتر" التي رحبت بتواجدها في مصر تحت هاشتاغ (أصالة في مصر)، أمس الثلاثاء، "أنا ازددت بمصر شهرة ومجدا وما ضفت إلّا مُحبّة جديدة لمصر العظيمة".

أنا ازددت بمصر شهره ومجد وماضفت إلّا مُحبّه جديده لمصر العظيمه — Assala (@AssalaOfficial) May 2, 2023

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كما علقت إدارة المتحف القومي للحضارة، مساء أمس، على مطالبات بإلغاء حفل النجمة السورية في متحف عريق بالعاصمة المصرية، عبر بيان رسمي نشر عبر حسابها في "فيسبوك"، "تنوه إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية إلى أن الحفل الخاص بالفنانة أصالة لم يكن سيقام بالمتحف بالأساس وإنما في بحيرة القاهرة الملاصقة للمتحف، والتي لا تخضع لسلطة المتحف بأي شكل من الأشكال".

ودعت إدارة المتحف إلى عدم الزج باسم المتحف في أي خبر متعلق بحفل الفنانة السورية من قبل المنظمين أو أي شخص آخر أو هيئة أخرى.

وكان إعلان الفنانة السورية إقامة حفل جماهيري استثنائي بالقاهرة، أثار غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، مطالبين بإلغائه.

وأبدى نشطاء عبر "السوشيال ميديا" استياءهم من اختيار صاحبة "مابقاش أنا" لتقديم حفل في متحف الحضارات العريق من تنظيم شركة تعود لنجلها وهو ما زاد الطين بلة، مشيرين إلى أنه من الأنسب اختيار نجوم مصريين لإحياء مثل تلك المناسبات كأنغام أو شيرين أو ريهام عبدالحكيم.

كما وصل الأمر إلى إطلاق حملة إلكترونية تدعو لإلغاء حفل الفنانة السورية عبر هاشتاغ "إلغاء حفل أصالة"، معبرين عن رفضهم مشاركة فنانة غير مصرية في حدث مصري.

وفي وقت سابق، حمَّست أصالة متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" للحفل بمنشور كشفت فيه عن الموعد والمكان مبينة أن الحفل من تنظيم نجلها خالد.

لتنهال التعليقات على حساب أصالة، معبرة عن رفضها استقبال النجمة السورية، متسائلين عن سبب تنظيم حفل بهذا الحجم بشركة تعود لنجل أصالة؟! وليس من تنظيم شركة مصرية.