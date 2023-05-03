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دي كابريو وجيجي حديد معاً مجدداً في نيويورك

تخفى بقناع أسود.. دي كابريو وجيجي حديد معاً في حفل خاص!

دبي - العربية.نت
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عادت أنباء العلاقة العاطفية بين ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد إلى الواجهة مجدداً، بعد حضورهما الحفل الخاص، الذي أعقب حفل "ميت غالا" بأحد النوادي في نيويورك، أمس الثلاثاء.

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فقد ذكرت مصادر مقربة من النجمين أنهما لا يزالان يتقابلان ويمضيان بعض الوقت معاً، رغم شائعات انفصالهما وارتباط النجم بفتيات أخريات، وفق ما نقلته "ديلي ميل".

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ورصدت الكاميرات ليوناردو، 48 عاما، وهو يحاول التخفي للهرب من مطاردات الصحافيين، مرتديا قناع وجه أسود وقبعة رأس بيسبول مع جاكيت بدلة أسود وسروال جينز غامق اللون.

ليوناردو دي كابريو دخل متخفياً تماما
ليوناردو دي كابريو دخل متخفياً تماما

كما أخفت جيجي حديد إطلالتها التي خصصتها لتلك المناسبة بظهورها بمعطف جلد أسود واق من المطر.

ولم تستطع العارضة الشابة، البالغة من العمر 27 عاما، إخفاء فرحتها والابتسامة تبدو ظاهرة على وجهها خلال توجهها إلى مقر إقامة الحفل الخاص في نادي "زيرو بوند"، حيث يوجد ليوناردو، بحسب الصحيفة.

جيجي حديد
جيجي حديد

ويبدو أن ليو وجيجي ما زالا محتفظين بعلاقتهما الودية، وأنهما يلتقيان حين تسمح ظروفهما بذلك. فقد ذكرت المصادر أنهما "لا يزالان يخرجان معا ويتحدثان حينما يجدان الوقت لذلك. والحقيقة أنهما يسعدان بصحبة بعضهما البعض، ويقضيان أوقاتا ممتعة عندما تسمح ظروف أعمالهما الخاصة بذلك".

ليوناردو دي كابريو في نيويورك
ليوناردو دي كابريو في نيويورك

وعلاقة الثنائي هي مادة دسمة للصحافة الغربية، حيث يتم تداول أنباء بين الحين والآخر عن ارتباطهما وسط تكتم الطرفين عن إعلان ذلك، بينما تخرج شائعات كثيرة تربط النجم الأميركي بشابات يصغرنه بالسن، آخرها العارضة الشابة إيدن بولاني البالغة من العمر 19 عاماً ليخرج بطل "تايتانيك" عن صمته معبراً عن استيائه مما يتم تداوله، نافياً صحة هذه العلاقة.

يذكر أن النجم العالمي لطالما تعرض للسخرية بسبب تاريخه في مواعدة النساء الأصغر سنا.

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