محمود ياسين جونيور: مقارنتي بجدي غير منصفة!

مشهد جعل الجمهور يربط بينه وبين جده الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، بالرغم من تأكيده بشكل مستمر إلى أنه أثناء التحضير للشخصية، حرص كل الحرص عن الابتعاد تماماً عن أفلام جده الراحل الذي تميز بتقديم الأفلام الحربية. وقال محمود عمرو ياسين عن دوره المميز في مسلسل "الكتيبة 101"، في حواره مع "العربية.نت"، إن كل ذلك حتى لا يقع في فخ التقليد أثناء أدائه للشخصية التي قدمها، وهذا الأمر أقلقه للغاية لأنه يحفظ جيداً أعمال جده الحربية. كما أكد فخره بالمشاركة في عمل تاريخي يوثِّق بسالة جنود وضباط القوات المسلحة وتصديهم للهجمات المتكررة التي تعرضوا لها بكل قوة وشجاعة للحفاظ على الوطن، كما كشف عن تفاصيل أعماله المؤجلة.

*تقديم شخصية حقيقية ليس سهلا، فكيف كان التحضير لتقديمها؟

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**الشخصية تطلبت مني مجهودًا كبيرا، فلقد قدمت شخصية البطل "أحمد عصمت" وهي شخصية من أرض الواقع، وهذا الأمر جعلني أبحث عن أهله أو أقاربه ولكن لم أستطع الوصول إلى أحد منهم. لذلك بدأت أبحث عن فيديوهات لأقاربه وهم يتحدثون عنه، وخاصة بعد موقعة "كرم القواديس"، إلا أنني شاهدت لهم العديد من المقابلات في البرامج، وكيف كان يريد الاستمرار في عمله لرغبته في أخذ حق زملائه، جميعها تفاصيل وصفات مهمة في شخصيته، التي وجدت فيها الإصرار والقوة. فكنت مهتما بمعرفة كل التفاصيل عنه سواء بمعرفة شعوره خلال اللحظات الصعبة أو طباعه الشخصية.

*وما الذي جذبك لهذا العمل؟

**الشخصية نفسها جذبتني جدًا، لأن شخصية أحمد عصمت فيها تحديات، وهي شخصية بطل أتشرف بأني قدمته، وكنت سعيدا جدًا أني سأقدم تلك الشخصية، ولم أتردد نهائيا، وكنت متحمسا من قبل ما أقرأ السيناريو، كما أن الدور مختلف وجديد عليّ وشرف كبير لي تقديمه، لأنه شهيد ضحى بحياته من أجل خدمة الوطن. ونحن كممثلين لا نقوم بإنجاز بتقديم هذه الشخصيات لأنهم أبطال حقيقيون، بينما نحن نجسد شخصياتهم في أعمال فنية فقط.

*وبعد عرض الحلقات التي ظهرت فيها بإسم "أحمد عصمت" هل تواصل معك أحد من عائلته؟

**بالفعل حدث وتواصلت معي ابنة خالته أو ابنة عمته -لكن لا أتذكر بالتحديد- وكان ذلك عبر حسابي الرسمي على "إنستغرام"، وأبدت سعادتها بالعمل، وهذا الأمر كنت أبحث عنه، لأنني كنت أريد التعرف على رأي أقاربه بعد تقمصي لشخصية البطل أحمد عصمت.



من المسلسل من المسلسل

*الكثيرون أكدوا أنك في أحد المشاهد تأثرت بأعمال جدك وخاصة فيلم "أغنية على الممر"؟

**كنت سعيدا جدًا لأنها صدفة ليست مقصودة، وتفاجأت بالفيديو الذي جمع فيه أحد المتابعين على السوشيال ميديا بين المشهدين، وفي الحقيقة هذا شيء أسعدني جدًا، لأني لم أتخيل أن المشاهدين يرون ذلك، بالرغم من أني أثناء التحضير للشخصية، حرصت كل الحرص على الابتعاد تماماً عن أفلام جدي الراحل الفنان محمود ياسين الذي تميز بتقديم الأفلام الحربية. كل ذلك حتى لا أقع في فخ التقليد أثناء أدائي للشخصية التي قدمتها، وهذا الأمر أقلقني للغاية لأنني أحفظ جيداً أعمال جدي الحربية.

*هل تزعجك فكرة المقارنات بينك وبين جدك؟

**كنت أتوقع من البداية أن تحدث هذه المقارنة، لكن أرى أنها غير منطقية على الإطلاق، لأنها تقلل من تاريخ محمود ياسين، كما أنه من الصعب أن تقارنه بشخص لم يقدم في حياته 6 أعمال، فهي مقارنة غير منصفة حتى إذا كانت مع حفيده.

*ما هي المشاهد الصعبة التي واجهتك داخل العمل؟

**مشهد انفجار "كرم القواديس"، في الحلقة الثانية من المسلسل. هذا المشهد كان صعبًا لأنه احتاج لجهد ذهني وبدني، كما تطلب شعور "المعافرة" نظرًا لكمية الأحداث السريعة واستحضار القلق والخوف.



مع جده الفنان القدير الراحل محمود ياسين مع جده الفنان القدير الراحل محمود ياسين

*هل احتجت إلى تدريبات بدنية خاصة لتتمكن من تقديم هذا الدور، أو لتحضيرات خاصة ؟

**بالتأكد، فمسلسل "الكتيبة 101" غير أي عمل شاركت به. فكان معنا مجموعة من ضباط الجيش حتى يساعدونا في فهم بعض التفاصيل، والمعاملة كانت ميري، وأعطونا بعض تمرينات سلاح "الصاعقة"، وحلقت شعري ولحيتي وكأني في الجيش. فأنا لم أدخل الجيش في الحقيقة، ولكن ظروف تصوير "الكتيبة 101" الصعبة تطلبت ذلك، كما أن ظروف تصوير المسلسل كانت صعبة، حيث كنت أرتدى أزياء صيفية في أجواء شتوية، والجميع كان يركز في التفاصيل ليظهر العمل في أفضل صورة أمام الجمهور.

*هل هناك شخصية تمنيت أن تجسدها بجانب "الشهيد أحمد عصمت"؟

**تمنيت تمثيل الدور الذي جسده الفنان أحمد سلطان لأنها شخصية جندي وجد إرهابيا تكفيريا وقام بالهجوم عليه بتفجير نفسه. هؤلاء الجنود توقفت عندهم كثيرًا نظرا لاختلاف تفكيرهم، وفكرة وفاة شخص لحماية زملائه وعدم تفكيره في نفسه.

*كيف تتقبل النقد الذي يوجه إليك بعد كل عمل تقدمه؟

**عادة ما أتابع جميع التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي و أقوم بقراءتها بتركيز شديد، ولا أغضب من التعليقات السلبية، ولكن هناك تعليقات لا ألتفت إليها، فهناك فئة تقوم بالسخرية من أي عمل فني في المطلق، وهذا أمر يعد مرفوضا تمامًا ولا يمكن أن يتقبله أي فنان.

*ما هي أعمالك الفنية في الفترة المقبلة؟

**في الفترة الحالية أستعد لتصوير فيلم اسمه "مرزوق وإيتو" مع الفنان محمد رمضان، وأنا سعيد جداً للعمل مع الفنان محمد رمضان فهو شخص خلوق جدًا ومتعاون ويحب جميع زملائه في العمل. وأنتظر عرض مسلسل "محارب"، بعد خروجه من الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وسبب خروجه من الموسمين. العمل مليء بالدراما والأحداث المكونة من 30 حلقة، ولضيق الوقت قرر القائمون عليه تأجيله لرمضان 2024، لرغبتهم في عرضه بالصورة والطريقة التي تليق به.