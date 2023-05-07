إعلامية كويتية شهيرة تهاجم أصالة: يارب يغرق فيك المركب

هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنانة السورية أصالة نصري، بسبب حفل الأخيرة في "بحيرة عين الصيرة بجوار المتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة" الذي تزامنت معه حملة كبيرة طالبت بإلغائه.

وشاركت في هاشتاق "أصالة غير مرحب بها"، وكتبت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "إن شاء الله يا الله ياكريم يغرق فيج المركب وانتي ما تعرفين تسبحين وما اتحصلين منقذ ولا غواص. . يالله ياكريم ونخلص".

#اصاله_في_مصر

ان شاء الله يا الله ياكريم يغرق فيج المركب و انتي ما تعرفين تسبحين وما اتحصلين منقذ ولا غواص. . يالله ياكريم ونخلص#اصالة #اصالة_غير_مرحب_بها pic.twitter.com/Q2gsSmvfd2 — مي العيدان (@mayal3eidan) May 5, 2023

مادة اعلانية

وجاءت تدوينة الإعلامية المثيرة للجدل تعليقاً على دخول أصالة المسرح على متن قارب يوم الجمعة برفقة زوجها فائق حسن.

وكانت الفنانة تعرضت لهجوم واسع خلال الأيام الماضية، حيث طالب البعض بإلغاء حفلها بالقاهرة، بعدما اعتبروا تصريحات سابقة لها نكرانا لفضل مصر عليها في مشوارها الفني.

إلا أن هذه التغريدة التي حققت أكثر من 350 مليون مشاهدة، واجهت كماً هائلاً من الهجوم الذي طال العيدان، ووصفها كثيرون بأنها "غيورة".

بينما قال أحدهم لها: الدعوه من غير وجه حق ولا شخص عمل لك شي ترجع لك؟

لترد الإعلامية الكويتية بالقول: "لا لها وجه حق نفس ما اعتدت علي بالكليب الفاشل مالها ترى مانسينا فكيفي أبي أدعي عليها انت ربي ولا الله ربي" - في إشارة إلى أغنية "شكراً" التي أطلقتها أصالة في وقت سابق وكتبت فيها رسالة غير مباشرة حينها.

فقد نشرت صاحبة "شكراً" تغريدة العام الماضي عبر "تويتر"، وكتبت "اللي على راسه بطحه وزعل مفكّر ماشملته بأغنيتي #شكراً بصحّح له وشكراً حتى للّي مابيعضّ لو ماعوّيتوا ماكنت أنا كلّ هالسنين موجودة".

اللي على راسه بطحه وزعل مفكّر ماشملته بأغنيتي #شكراً بصحّح له وشكراً حتى للّي مابيعضّ لو ماعوّيتوا ماكنت أنا كلّ هالسنين موجوده https://t.co/NgIVUvil37 pic.twitter.com/O6n2SmQLMi — Assala (@AssalaOfficial) May 9, 2022

لترد عليها العيدان بتغريدة قائلة "قال إيه موجودة طول هالسنين.. يا شيخة ما حد جابلي الأذن الوسطى غير صوتك".

يشار إلى أن الإعلامية الكويتية مي العيدان معروفة بإثارتها للجدل دائماً بآرائها وطريقة حديثها عن المشاهير والنجوم العرب حتى أنه تم تغريمها بسبب إساءتها للفنان المصري أحمد بدير العام الماضي.