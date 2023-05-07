طليقة حسن شاكوش تسخر من زوجته: هو الطلاق ملوش سجدة

علقت سلمى مجدي، طليقة مغني المهرجانات حسن شاكوش، بسخرية على خلافه مع زوجته ريم صادق، بعد أن قامت الأخيرة بتحرير محضر إثبات حالة ضد زوجها، بعدما طردها من المنزل واستولى على منقولات الزوجية.

وكتبت سلمى مجدي، عبر حسابها الشخصي في موقع فيسبوك: "جماعة هو الطلاق ملوش سجدة"، في إشارة إلى ما فعلته ريم في حفل زفافها من شاكوش، حيث قامت بالسجود وهي ترتدي فستان الزفاف ما أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

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هذا المنشور دفع بعض متابعيها إلى تحذيرها من "الشماتة"، لكنها ردت قائلة: "ايه دا هو في مشكلة ولا ايه دانا كنت بسأل عادي".

وكانت ريم صادق قد أثارت جدلا واسعا في حفل زفافها على حسن شاكوش مارس الماضي، حيث فاجأت الحضور في القاعة التي احتضنت الحفل، وقامت بالسجود، وهي ترتدي فستان زفافها الأبيض.

خلاف بعد أقل من شهرين

لكن بعد أقل من شهرين دب الخلاف بين الثنائي، فقامت ريم بتحرير محضر إثبات حالة ضد شاكوش، بعدما طردها من المنزل واستولى على منقولات الزوجية.

كما قالت إنها انتظرت لأيام قبل تقديم البلاغ، وبررت ذلك بأنها كانت تنتظر وقوع الصلح بينهما، لكن الزوج أرسل لها رسالة يعرب فيها عن رغبته في إنهاء الزواج بينهما.

من جانبه، علق حسن شاكوش للمرة الأولى من خلال حسابه الرسمي عبر "إنستغرام"، حيث نشر قائلا: "مساء الفل عليكم جميعا.. يمكن القصة دائما ناقصة والبيوت فيها أسرار.. واحنا بنخاف على بنات الناس واتربينا على كده.. وحق الرد بيقول ان دي لسه مراتي ميصحش اتكلم عنها حتى لو حصل إيه".

وتابع شاكوش حديثه قائلا: "يمكن أهل بيتي وفريق عملي وأقرب الناس ليا اتأذوا من الحوار ده.. بس بما أنها شاركت جمهوري بشيء جارح بالشكل ده.. كل اللي أقدر أقولوا الحمدلله على نعمة السكوت والعقل وقت المشكلة.. الحمدلله على كل شيء".

هذه الواقعة تسببت في ضجة كبرى، خاصة أن الثنائي استحوذا على اهتمام السوشيال ميديا خلال زواجهما، بسبب واقعة سجود الزوجة خلال حفل الزفاف.