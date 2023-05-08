بعد تصريحها "أنا مصر".. أصالة تحذف صور حفلها بالقاهرة

رغم أنه لم يمضِ على حفل الفنانة السورية أصالة الذي أحيته في القاهرة، وتزامنت معه حملات لإلغائه يومين، عادت صاحبة "مبقاش أنا" لتثير الجدل مجدداً بحذف صور الحفل الذي شهد تصريحاً منها بالقول "أنا مصر".

في التفاصيل، حذفت النجمة الشهيرة كل الصور والمنشورات الخاصة بالحفل الذي أقيم يوم 5 مايو على ضفاف بحيرة عين الصيرة بجوار متحف الحضارات ونظمته شركة تعود لنجلها، من صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كما أنها لم تنشر أي صور في صفحتها على "إنستغرام" أو "تويتر"، الأمر الذي صدم جمهورها وعرّضها لانتقادات طالبت بإلغاء متابعتها.

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"أنا مصر"

جاء ذلك، بعدما شهد الحفل حضور المطرب المصري رامي صبري، الذي أصر على مساندة أصالة على المسرح من خلال مشاركتها الغناء، موجهاً سؤالًا للجمهور قائلًا: "زعلانين إني قلت أصالة هي مصر! - في إشارة إلى تغريدة نشرها قوبلت بهجوم حاد-، لتجيبه أصالة: ما أنا مصر".

حقيقي مفيش اوقح من كده ! pic.twitter.com/uTiZ7Q52bI — مصــ,ٰـر القــ,ٰـلب836👑✈️ (@soegypte) May 6, 2023

هذا الرد أثار موجة غضب كبيرة بين رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الذين استنكروا تصريح الفنانة السورية.

وكان رامي صبري كتب عبر حسابه في "تويتر"، "أصالة الفن والحب والأخلاق والعطاء والذوق والحنية والفن. ولا يوجد كلام يوصفها. انتي مصر وانتي الوطن العربي وانتي في كل شبر من أرضنا العربيه نحبك ونحترم وجودك وسطتنا. الله يحفظك ويبعد عنك أي شر هاتنورينا في بلدك مصر يوم ٥/٥ وأنا أول الحاضرين".

هذه التغريدة حصدت أكثر من مليون مشاهدة، وقوبلت بهجوم شديد من متابعيه، مطالبين إياه بالصمت وعدم الزج باسم مصر في مجاملاته.

راموتي أخي وصديقي الحبيب ..

على مبدأ ربّ ضارّة نافعه اللي صار من تصرفات للأسف أنا اعتدت عليها من بداياتي لليوم من ناس قلال بس دمهم تقيل إنّما دائماً بترجع عليّي محبّه بتغمرني وحنيّه بتبكيني.. محبّتك غاليه ياغالي على قلبي https://t.co/3gVCUAsaib — Assala (@AssalaOfficial) May 4, 2023

في المقابل، درت أصالة تعقيباً بالقول "راموتي أخي وصديقي الحبيب.. على مبدأ رب ضارة نافعة اللي صار من تصرفات للأسف أنا اعتدت عليها من بداياتي لليوم من ناس قلال بس دمهم تقيل إنّما دائماً بترجع عليّي محبّه بتغمرني وحنيّة بتبكيني.. محبّتك غالية ياغالي على قلبي".

يأتي ذلك، بعدما تعرضت أصالة خلال الفترة الماضية لهجوم كبير، ممن رفضوا إقامتها حفلاً في المتحف المصري للحضارة المصرية بسبب تصريحاتها التي اتهموها بأنها أنكرت من خلالها فضل مصر عليها في مشوارها الفني.

وتصدّر "هاشتاغ" إلغاء حفل أصالة في مصر، محرّكات البحث في "تويتر".

كما علقت إدارة المتحف القومي للحضارة على مطالبات بإلغاء حفل النجمة السورية في متحف عريق بالعاصمة المصرية، مبينة أن الحفل الخاص بالفنانة لم يكن سيقام بالمتحف بالأساس وإنما في بحيرة القاهرة الملاصقة للمتحف، والتي لا تخضع لسلطة المتحف.

بالمقابل، انتشر هاشتاغ #أصالة_في_مصر مرحباً بالفنانة السورية ومتضامنا معها.

لتغرد الفنانة تعقيباً: "أنا ازددت بمصر شهرة ومجد وما ضفت إلّا محبّة جديدة لمصر العظيمة".