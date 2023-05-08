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جورج وسوف
جورج وسوف

جورج وسوف عن كاظم الساهر: حبيته لكن خلافي معه شخصي

دبي- العربية.نت
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في تصريحات مفاجئة، كشف الفنان جورج وسوف طبيعة خلافه مع الفنان والملحن العراقي كاظم الساهر.

وأوضح في مقابلة مع "أم بي سي العراق" أن الخلاف مع "القيصر" شخصي، لكنه رفض في الوقت عينه إعطاء أي تفاصيل، مؤكداً أنه لن يكشف السبب الحقيقي لكيلا يفهم بشكل خاطئ.

شاهد جورج وسوف باكياً مع زوجته السابقة: "راح وديع يا أم وديع " ثقافة وفن شاهد جورج وسوف باكياً مع زوجته السابقة: "راح وديع يا أم وديع "
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وأردف: "عمري ما هقول السبب عشان محدش يفهمني غلط".

"حبيته من قبل ما شوفه"

إلا أنه شدد في الوقت عينه على أنه يكن له كل الحب والتقدير، قائلا: "أنا حبيته من قبل ما أشوفه، وشهادتي به مجروحة".

كما أضاف أن الساهر لطالما كان يقول إنه مثله الأعلى. وتابع: "الناس بتقول إني صاحب فضل عليه لا والله أبدًا هو فنان كبير ويستاهل".

كاظم الساهر (أرشيفية)
كاظم الساهر (أرشيفية)

أما عند سؤاله عما إذا كان الساهر اطمأن عليه، فقال: "هو مش مجبور يسأل على كل إنسان عنده مشاكل وحياته وشغله".

إلى ذلك، ختم الحديث عن هذا الخلاف بكلمات من إحدى أغانيه، قائلا: "الدهب يا حبيبي بيضلو دهب، مهما قالوا عنه قالوا والدهر نقلب، والعتب يا قلبي ع قد المحبة.. ومع اللي مبيستاهل شو نفع العتب".

يشار إلى أن "سلطان الطرب" كان طرح مؤخرا أغنية "نص عمري" مهدياً إياهاً لروح نجله وديع الذي رحل في يناير الماضي، إثر تداعيات عملية جراحية لتكميم المعدة، فيما لم يكن يعاني أي مشاكل صحية أخرى، ما ترك صدمة بالغة بين محبيه، وأثراً بالغاً لدى وسوف الذي كان متعلقاً كثيراً به.

ومنذ ذلك التاريخ دارت العديد من الإشاعات حول إمكانية اعتزاله، إلا أن وسوف عاد وظهر في عدة مناسبات فنية، في نفي واضح للأمر.

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