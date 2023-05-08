فنان تونسي يهاجم درّة خلال تكريمهما.. والأخيرة تغادر

هاجم الفنان التونسي، فتحي الهداوي، مواطنته المقيمة في مصر درّة زروق خلال حفل تكريمهما في المهرجان السينمائي الدولي بالحمامات في محافظة نابل شمال شرقي تونس.

وقال الهداوي في كلمته خلال الحفل الذي نقله التلفزيون الحكومي، السبت، إنه "لا معنى لتكريم درّة في مئوية السينما التونسية".

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غادرت الحفل

فيما اعتبر أنها "لم تقدم أي شيء للفن السابع في بلاده"، داعياً إدارة المهرجان لإعادة النظر في "جائزة الإبداع خارج الوطن" التي منحت لها.

ومباشرة بعد ذلك، غادرت الممثلة والفنانة درّة حفل التكريم، في خطوة تدل على انزعاجها من انتقادات الهداوي، وفق وسائل إعلام محلية.

يذكر أن نجم الدراما والسينما فتحي الهداوي كان عبّر في مناسبات سابقة عن رفضه انتقال فنانات تونسيات إلى مصر.

حيث اعتبر "أنهن سيصبحن نجمات لكن دون ترك أي أثر فني على خلاف أعمالهن في تونس"، على حد وصفه.