الممثل طوني عيسى: أكره شخصية "زكريا" مطارد القاصرات

شخصية "زكريا" التي جسدها الممثل طوني عيسى في المسلسل الرمضاني "النار بالنار" كانت جديدة ومختلفة، لكنها لم تأت من عبث، إنما نتيجة خبرة وتجارب متراكمة، كما قال في حديث لـ"العربية.نت".

وأوضح عيسى أن شخصية "زكريا" ليست أول شخصية صعبة جسدها في مشواره التمثيلي، فقد سبق وقدم أدواراً كثيرة من هذا النوع.

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وتابع في ذات السياق أن شخصية "زكريا" في مسلسل "النار بالنار" كانت من الشخصيات المركبة، مشيراً إلى أنه لا يجب أن تضمّ مجتمعاتنا الشرقية شخصيات مثل "زكريا"، لكنها للأسف موجودة اليوم في البيئة التي نعيشها، على حد تعبيره، مضيفا "ألقيت الضوء عليها لنقضي على وجودها ولنحاول إزالتها من مجتمعاتنا".

وقال عيسى أيضاً إن هناك الكثير من الرجال في أيامنا هذه ممن "يجسّدون شخصية زكريا ويرتبطون بفتيات قاصرات لإخفاء حقيقتهم".

وأشار إلى أن هذه الشخصية جذبته وأعجبه النص، فلم يتردد في تجسيدها، مؤكدا أن مسلسل "النار بالنار" أخذ حقّه خلال الموسم الرمضاني.

وأضاف أنه تابع في شهر رمضان مسلسل "للموت3"، ولفتته القصة وكان المسلسل رائعاً ونجح بكل أجزائه. كما تابع مسلسل "الزند" لأنه معجب بالحقبة التاريخية التي يمثلها، وخاصة أن الممثلين جسّدوا القصّة باحتراف.