بعدما بكت على حالها.. فنانة مصرية تتراجع وتصف زميلتها بالكاذبة

ضجة كبرى أثارتها الفنانة المصرية وفاء مكي، بعد 23 عاما على القضية الخاصة بتعذيب الخادمتين، التي حصلت فيها على حكم بالسجن لـ3 سنوات، وابتعدت بعدها عن الوسط الفني بشكل كامل.

لكنها عادت للظهور مؤخرا، مع حديث عن تبرئتها من هذه التهمة، واستعانتها بالفنانة المصرية المعتزلة ميار الببلاوي، حيث ظهرت الأخيرة في لقاء تلفزيوني، وانهارت باكية وهي تتحدث عن زميلتها وفاء مكي.

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ميار الببلاوي روت ما حدث في كواليس تصوير مسلسل "سور مجرى العيون"، وكيف كانت وفاء مكي تتعامل مع خادمتها بشكل إنساني للغاية، كما أنها رأت الخادمة في كواليس التصوير ولم يكن بها أي حروق، لكنها كانت تعاني من مرض جلدي يتسبب في تساقط شعرها.

ولم تكتف ميار الببلاوي بذلك، بل أخذت تبكي وتؤكد أنها كانت ترغب في الذهاب إلى النيابة من أجل الإدلاء بشهادتها، في ظل معرفتها بأن هناك شخصا يرغب في إبعاد وفاء مكي عن الصورة، ولذلك يقوم بإنفاق الأموال من أجل هذا الغرض.

تلك الكلمات التي دفعت وفاء مكي للخروج، في أكثر من لقاء تلفزيوني، تبكي وتتحدث عن عمر كامل فقدته، ولم تعد تعمل بسبب ما جرى في هذه الواقعة.

وأعربت عن حزنها من زميلتها ميار الببلاوي بسبب سكوتها وخوفها من التهديد الذي تلقته، ولكنها في النهاية لا تملك إلا أن تقول أن الله أظهر برائتها في نهاية المطاف.

الظهور المكثف لوفاء مكي، قابله موقف جديد لميار الببلاوي، التي كتبت عبر حسابها على "فيسبوك" لتهاجم زميلتها وتصفها بالكاذبة، حيث أشارت إلى أن ما قالته كان مجرد احساس، لكن هناك شهادة لشاهد عيان أنهت الأمر.

وأكدت أن شعورها بتأنيب الضمير تلاشى بعد هذه الشهادة، وأخذت تهاجم زميلتها وتطالبها بالتوقف عن تمثيل البراءة، وهل يعقل أن تظهر البراءة بسبب تصريحات تلفزيونية.

ميار الببلاوي كشفت عن رفضها المتاجرة بالأزمة، ولم ترغب في الظهور عبر أي وسيلة إعلامية، عكس ما تقوم به وفاء مكي وظهورها في عدد كبير من القنوات.

ووجهت ميار الببلاوي حديثها لوفاء مكي قائلة "في كل مكان تكذبي وانتي عارفة انك مش مظلومة.. وأنا الحمدلله اتأكدت انك مذنبة والحكم عين الحقيقة".