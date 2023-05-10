هنادي مهنا: الغناء حلم لن أتنازل عنه.. وتكرار عملي بالكوميديا مصادفة

تمكن مسلسل "كشف مستعجل" من أن يقدمها على طبيعتها، حيث أكدت أنها تقدم لأول مرة شخصية قريبة من شخصيتها الحقيقية، إنها الفنانة "هنادي مهنا" التي أشارت أيضا في حوارها مع موقع "العربية.نت" إلى أن سبب موافقتها على الدور وحماسها لتقديمه أنه مختلف وجديد واعتبرته من الأعمال المميزة بالنسبة لها، ونقلة نوعية فى مسيرتها الفنية،، كما سعدت بردود الفعل الإيجابية التي وصلت لها حول العمل وأيضا حول دورها، خاصة وأن المسلسل حقق لها جزءا من حلمها بالغناء، كما كشفت عن مشاركتها في مسلسل "سيب وأنا أسيب"، والذي سيعرض بعد رمضان، كما أنها تنتظر عرض فيلم "ليلة العيد" مع يسرا.

*حدثينا عن شخصيتك في العمل وما الذي جذبك لها؟

شخصية "عليا" شقيقة دكتور "سهام عز الرجال"، الذي جسدها الفنان محمد عبد الرحمن، وهي ممثلة مغمورة ومطربة وتمتلك طموحاً كبيراً لأن تصبح مطربة عالمية، وتقوم بالفعل بالغناء بـ 4 لغات؛ هي: الفرنسية والإسبانية والإنجليزية، إضافة إلى العربية، وهي تحاول جمع المال طوال الوقت من أجل تحقيق حلمها في أن تصبح ‏مطربة مشهورة، وهناك العديد من التحولات في الشخصية مع تسلسل الأحداث جعلتني أوافق على تقديمه، وهي شخصية قريبة من شخصيتي الحقيقية.

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*غنيت مجموعة من الأغاني خلال المسلسل.. ماذا عن رد فعل الجمهور؟

علي العكس المسلسل حقق لي جزءا من حلمي بالغناء، وهو الحلم الذي أتمسك به على الرغم من الأعمال التي أقدمها كممثلة، فلقد أحببت الدور في المسلسل، وخاصة فكرة الأجواء الشعبية وغنائي في فرح شعبي ضمن أحداث المسلسل من أكثر الأمور التي شجعتني على الدور والمسلسل.

*هل لك حسابات خاصة فى اختيار أدوارك؟

أن تكون مختلفة ومتنوعة بعيدة عن النمطية والتكرار، وأن تضيف لرصيدي الفني، وأبحث دائما عن الشخصيات الصعبة التي بها مساحة تمثيل، وعندما تحمست لمسلسل "كشف مستعجل"، كثفت كل جهدي خلاله لأن الدور "عاليا"صعب وبه تحولات، وقد أخذ مني جهداً كبيراً.

*وماهو تقييمك لمسلسل "كشف مستعجل" كعمل كوميدي؟

الكوميديا التي يقدمها المسلسل مختلفة تماما عن ‏الكوميديا التي عهدناها من قبل في الكثير من المسلسلات، ففريق العمل ‏بالكامل لديهم رغبة في تحقيق نجاح جماهيري، ونسعى لإسعاد الجمهور، فالمسلسل مليء ‏بالكوميديا الراقية، ويحتوي على أحداث شيقة وجاذبة في تسلسل درامي محبوك ‏نسجه المؤلف إيهاب بليبل بحرفية شديدة، والمخرج شادي الرملي جعل أجواء ‏التصوير سهلة وبسيطة جدا على الجميع، بالإضافة إلي أنني تعاونت من قبل مع المنتج كريم أبو ذكري في مسلسل ‏‏مكتوب عليا وحقق نجاحا كبيرا، وسعيدة بالتجربة الثانية مع شركة "‏k media‏"، ‏لأنها بالفعل توفر كافة عوامل النجاح لفريق العمل.

*فكرة تقديم عمل مكون من 15 حلقة فقط.. كيف كانت خاصة في الموسم الرمضاني؟

أعتقد أن هناك أكثر من عمل تدور أحداثه فى 15 حلقة هذا العام، وهى منافسة شريفة وممتعة، وبالمناسبة هذا الأمر ليس بجديد، فقد كانت هناك أعمال تقدم بهذا الشكل حتى قبل انتشار الفضائيات والمنصات، لكنها زادت الآن لأنها تقدم وجبة فنية دسمة مكثفة فى عدد حلقات قليل، وهو ما يميل إليه بعض الجمهور خاصة فئة الشباب الذين يقضون وقتهم فى مشاهدة المنصات.

*وما سبب ارتباطك بالأعمال الكوميدية؟

مجرد مصادفة، وأنا أحب الكوميديا بالفعل، ولكنني لست "كوميديانة" ولا أحب تصنيفي في منطقة وحيدة، وفي مسلسل "كشف مستعجل" ليس لي في منطقة الكوميديا إلا القليل من المشاهد، والذين قدموا الكوميديا هم: محمد عبدالرحمن ومصطفى خاطر ومحمد لطفي ومحمد علي رزق وغيرهم من نجوم العمل، وإذا كنت قد قدمت في العام الماضي مسلسل "مكتوب عليا" مع أكرم حسني وحقق نجاحاً مهماً كمسلسل كوميدي، فقد سبقته مثلاً مسلسلات "الفتوة" و"خيط حرير" و"خيانة عهد" وغيرها من الأعمال التي كانت أدواري فيها بعيدة تماماً عن الكوميديا.

*لماذا اكتفيت بهذا المسلسل خلال الشهر الكريم؟

لأن المسلسل استنفد كل وقتى والتصوير أحيانا كان يستمر لليوم التالى، فكان من الصعب الجمع بين عملين.

*هل البطولة المطلقة مازالت خطوة مؤجلة؟

ـ تستهوينى أكثر البطولة الجماعية لاكتساب خبرات من جميع الفنانين المشاركين، كما أنها تضيف لي الكثير، والبطولة المطلقة لها وقتها.

*وما الجديد لديك خلال الفترة القادمة؟

أحاول اتخاذ بعض الخطوات المهمة نحو تحقيق حلمي بالغناء خلال الفترة المقبلة، بمجموعة من الأغنيات المميزة التي أقوم بالتحضير لها حالياً، فأنا أحب الغناء تأثراً بوالدي الموسيقار هاني مهنا، ولديّ حلم فيه لن أتنازل عنه وأعمل على تقديم أغنيات منفردة بين الحين والآخر، وأحب أن تأتيني فرصة لتقديم نفسي كمطربة في أعمال فنية كما حدث في "كشف مستعجل" وقبله في فيلم "ليلة العيد" وسوف أعمل على تقديم ألبوم غنائي في أقرب فرصة عندما يكتمل المشروع.

كما أتمنى الوصول إلى العالمية بأعمال متميزة خاصة أننى أجيد العديد من اللغات التي تساعدني في ذلك، ولكنها خطوة غير محسوبة فى الوقت الحالي ولم تطرق بابي حتى الآن.

*وماذا عن مسلسل "سيب وأنا سيب"؟

أشارك خلاله بدور صغير، تقريباً ضيفة شرف، حيث ألعب شخصية شقيقة أحمد السعدني في العمل، ويشارك في بطولة هذا المسلسل الكوميدي هنا الزاهد ومحمود البزاوي وعارفة عبد الرسول وأحمد سلطان، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان، وأعتقد أنه سيعرض على الفضائيات والمنصات الرقمية قريبا.

*وماذا عن فيلم "ليلة العيد" الذي أنهيت تصويره منذ فترة؟

الفيلم تجربة قوية في رصيدي وإضافة في السينما، وقد تحمست له لأنه مع نجمة كبيرة مثل يسرا التي سعدت بالعمل معها في مسلسل "خيانة عهد" في رمضان قبل عامين، ومعنا فريق رائع يضم يسرا اللوزي وغادة عادل وسيد رجب وريهام عبد الغفور وأحمد عبدالله محمود والفنانة الكبيرة سميحة أيوب وغيرهم، وهو للثنائي المتميز أحمد عبد الله وسامح عبد العزيز صاحبي التجارب السينمائية المهمة، وتحمست لدوري خلاله، حيث ألعب فيه دور مطربة من حارة شعبية، وهي تركيبة مختلفة لم ألعبها من قبل، أما مسألة العرض فلا أعرف سبب تأخيره، لكنني أتوقع أن يحقق نجاحاً قوياً مع الجمهور، وسيكون إضافة مهمة لي ونقلة في السينما.