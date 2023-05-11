اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الفنان الراحل مصطفى درويش

اطمأن على الجميع وودعهم.. مدير أعمال مصطفى درويش يكشف

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

لا يزال الوسط الفني المصري حزيناً على وفاة الفنان مصطفى درويش، فجأة الأسبوع الماضي.

"ضحكة" في جنازة مصطفى درويش تقلب التواصل في مصر سوشيال ميديا "ضحكة" في جنازة مصطفى درويش تقلب التواصل في مصر

وأمام صدمة الجمهور، تحدث أمير زاهر، مدير أعمال الراحل، عن أمور مخفية في حياة الأخير، لم تعرض من قبل. وأوضح أن الراحل كان يشعر بأنه سيموت قريباً، موضحا أنه ذكر ذلك في مناسبات كثيرة.

مادة اعلانية

كما أضاف أن درويش في آخر أيامه كان غريبا بعض الشيء، إذ كان يودع الجميع، ويتواصل مع الكثيرين ليتأكد أنهم بخير، لافتا إلى أنه قضى الساعات الأخيرة من حياته في منزله، وسقط أرضًا أمام شقيقه الأصغر أحمد، الذي طالما ارتبط به.

رحيل مفاجئ

يذكر أن عائلة الراحل كانت أكدت أن مصطفى لم يكن يعاني من أي أمراض، موضحاً أنه تناول طعام الفطور يوم الوفاة وذهب للنوم بعد أن جافاه الليلة الماضية.

ورحل الفنان المصري، مصطفى درويش، عن عالمنا، الاثنين الموافق 1 أيار/مايو الجاري، قبل عرض آخر أعماله فيلم "5 جولات" الذي يشارك في بطولته.

ورغم مشاركاته الفنية القليلة، فإنه حقق نجاحا كبيرا حينما شارك في المسلسل الكوميدي "بـ 100 وش".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقابلة خاصة مع رئيس حزب العدالة والتنمية في ولاية إسطنبول "عثمان نوري كباك تبا" مقابلة خاصة مع رئيس حزب العدالة والتنمية في ولاية إسطنبول "عثمان نوري كباك تبا"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط