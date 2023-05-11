اطمأن على الجميع وودعهم.. مدير أعمال مصطفى درويش يكشف

لا يزال الوسط الفني المصري حزيناً على وفاة الفنان مصطفى درويش، فجأة الأسبوع الماضي.

وأمام صدمة الجمهور، تحدث أمير زاهر، مدير أعمال الراحل، عن أمور مخفية في حياة الأخير، لم تعرض من قبل. وأوضح أن الراحل كان يشعر بأنه سيموت قريباً، موضحا أنه ذكر ذلك في مناسبات كثيرة.

مادة اعلانية

كما أضاف أن درويش في آخر أيامه كان غريبا بعض الشيء، إذ كان يودع الجميع، ويتواصل مع الكثيرين ليتأكد أنهم بخير، لافتا إلى أنه قضى الساعات الأخيرة من حياته في منزله، وسقط أرضًا أمام شقيقه الأصغر أحمد، الذي طالما ارتبط به.

رحيل مفاجئ

يذكر أن عائلة الراحل كانت أكدت أن مصطفى لم يكن يعاني من أي أمراض، موضحاً أنه تناول طعام الفطور يوم الوفاة وذهب للنوم بعد أن جافاه الليلة الماضية.

ورحل الفنان المصري، مصطفى درويش، عن عالمنا، الاثنين الموافق 1 أيار/مايو الجاري، قبل عرض آخر أعماله فيلم "5 جولات" الذي يشارك في بطولته.

ورغم مشاركاته الفنية القليلة، فإنه حقق نجاحا كبيرا حينما شارك في المسلسل الكوميدي "بـ 100 وش".