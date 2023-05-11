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ريهام سعيد (صورة من حسابها في إنستغرام)

بعد أحمد راتب.. أسرة ممدوح وافي تهدد ريهام سعيد

القاهرة - أحمد الريدي
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أزمة جديدة تلاحق الإعلامية المصرية ريهام سعيد، بسبب الحلقة التي تحدثت فيها عن قضية الفنانة وفاء مكي، والزج باسم الراحلان أحمد راتب وممدوح وافي فيها.

فلم لم تكد الأزمة الأولى تنتهي مع عائلة راتب باعتذار سعيد، حتى لاحت في الأفق أزمة جديدة مع عائلة وافي.

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اللجوء للقضاء

فقد أعلنت الفنانة المصرية ياسمين وافي ابنة الراحل، عن لجوء الأسرة للقضاء بسبب ما ورد في الحلقة.

ونشرت بياناً عبر حسابها على "فيسبوك"، أكدت فيه أن عائلة الفنان الراحل تنفي ما ورد في الحلقة بشأن علاقة والدها بقضية وفاء مكي، مشيرة إلى أنه لم يرد اسم والدها من قريب أو بعيد في التحقيقات أو الأحكام القضائية.

كما كشفت أن الأسرة اتخذت بالفعل إجراءات قانونية تجاه ما ورد في الحلقة، بسبب الزج والتشهير باسم والدها دون دلائل أو براهين.

اعتذار رسمي

غير أنها قالت إن العائلة رهنت تنازلها عن ذلك الإجراء القانوني باعتذار رسمي يتم تقديمه من نفس القناة والبرنامج على الهواء مباشرة، وهو الأمر الذي تفاعل معه متابعو ياسمين الذين طالبوها باستكمال الإجراءات حفاظاً على اسم والدها.

يذكر أن ريهام سعيد كانت أرجعت ما حدث بحق أحمد راتب إلى خطأ فريق الإعداد، واعتذرت لعائلة الراحل.

إلا أنها حتى الآن لم تعلق على أزمة أسرة ممدوح وافي.

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