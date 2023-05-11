بعد تهديد ابنة أحمد راتب.. ريهام سعيد تعتذر

لم تمض سوى ساعات على تهديد ابنة الفنان الراحل أحمد راتب، باللجوء إلى القضاء ضد الإعلامية المصرية ريهام سعيد بتهمة التشهير بوالدها الراحل، حتى قدمت الإعلامية المصرية اعتذارها.

القصة التي تسببت فيها الحلقة المثيرة للجدل، التي تناولت قضية الفنانة وفاء مكي، وما ذكرته فيها الإعلامية المصرية عن كون الفنان الراحل أحمد راتب حكم عليه بالحبس مع إيقاف التنفيذ بتهمة الشهادة الزور في تلك القضية.

مادة اعلانية

هذا الأمر أغضب عائلة الفنان الراحل بشدة، ودفع ابنته للتهديد إما الاعتذار أو اللجوء للقضاء، ليأتي الرد سريعا من ريهام سعيد التي أعلنت اعتذارها.

ونشرت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" في البداية، لتؤكد أنها ذكرت اسم الفنان الراحل أحمد راتب في حلقة وفاء مكي، وعلى الرغم من كون المصدر كان متأكدا من المعلومة، لكنها أخطأت بسبب عدم امتلاكها مستند يخص الأمر، وصعوبة الحصول على مستند يعود تاريخه إلى قبل 23 عاما.

ووجهت ريهام سعيد اعتذارها إلى العائلة، مؤكدة أن الاعتذار ليس بسبب التهديد، ولكن يعود إلى الخطأ الذي ارتكبته، لكونها لم تتأكد بمستند.

وفي النهاية أكدت على كونها من عشاق الفنان الراحل أحمد راتب، وأعلنت عن حذف المقطع الخاص بهذا الأمر من الحلقة، موجهة اعتذارها مرة أخرى.

لكن المنشور لم يعد متواجدا عبر صفحتها، وحل بدلا منه منشور آخر قالت فيه أن الأمر يتعلق بخطأ من فريق إعداد البرنامج، وأنها تعتذر بشدة لأسرة الفنان الراحل.

تزانت ذلك مع نشر ابنة الفنان الراحل صورة للقضية من إحدى الجرائد، التي تؤكد أن والدها لا علاقة له بتلك القضية، وأن هناك فنانا آخر هو المقصود بذلك.

ووجهت رسالتها للإعلامية بأنها إن بحثت عن مستند لن تجد إلا ما يبرئ ساحة والدها بشكل قاطع، مشيرة إلى كونها تكتفي بالاعتذار، ويكفيها دعاء الناس لوالدها الراحل، كما أنها ستقوم بحذف المنشور الخاص بالتهديد باللجوء إلى القضاء.