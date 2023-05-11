محامي حسن شاكوش يفجر مفاجأة مدوية: "زوجته لم تكن آنسة"

في جديد أزمة مطرب المهرجانات المصري، حسن شاكوش، وزوجته، كشف محامي صاحب "بنت الجيران" مفاجأة مدوية بشأن توصيف زوجة موكّله في وثيقة زواجهما.

فقد قال أحمد أبو العلا، محامي مؤدّي المهرجانات الشهير في مقابلة تلفزيونية، إن "قسيمة الزواج اللي اتقدمت للمحكمة الخاصة بزوجة موكلي مكتوب فيها الآنسة ريم البكر الرشيد"، مبيناً أنه لم يذكر في القسيمة أنها مطلقة.

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وأضاف: "والد ريم زوجة حسن شاكوش أقر وراء المأذون أن ابنته الآنسة البنت الرشيد، وهذا عكس الحقيقة لأنها كانت متزوجة... حسن شاكوش مكنش يعرف إنها متجوزة، وتم إخفاء معلومة أنها مطلّقة على المأذون وموكلي".

"طلبنا القسيمة"

من جانبها، علّقت هايدي الفضالي محامية ريم طارق زوجة حسن شاكوش، على الموضوع قائلة: "حتى اللحظة مشوفناش القسيمة الأولى وطلبناها من محكمة الأسرة في 6 أكتوبر ولسه مش متوفّرة، ومنعرفش اللي مكتوب فيها إيه، ولكن بكل تأكيد القسيمة مكتوب فيها إنها مطلّقة".

وأضافت: "موكلتي ريم عايزة تخلّص موضوع الطلاق بشكل ودّي من غير قضايا لكن بشرط الاعتذار عن كل الأزمات اللي اتعرضت لها، ومش هتتنازل عن حقوقها الشرعية".

في المقابل، علّق محامي حسن شاكوش بالقول: "موكلي عنده استعداد لإنهاء الأمر والطلاق الودّي بعيداً عن المحاكم ولكنه لن يعتذر، ومعندناش أي مشكلة في الطلاق الودّي ولكن يكون الاتفاق بالمنطق والموضوعية".

يذكر أن ريم صادق قد أثارت جدلا واسعا في حفل زفافها على حسن شاكوش مارس الماضي، حيث فاجأت الحضور في القاعة التي احتضنت الحفل، وقامت بالسجود، وهي ترتدي فستان زفافها الأبيض.

لكن بعد أقل من شهرين دب الخلاف بين الثنائي، فقامت ريم بتحرير محضر إثبات حالة ضد شاكوش، بعدما طردها من المنزل واستولى على منقولات الزوجية ليتبادل الطرفان الاتهامات وتخرج الفضائح إلى العلن.