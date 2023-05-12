توم كروز وشاكيرا بعلاقة عاطفية؟.. النجمة ترد: وقت ممتع!

خلال الأيام الماضية، لم يكن هناك حديث على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من المغنية الكولومبية شاكيرا والنجم العالمي توم كروز، بعدما التقيا مؤخرا في سباق سيارات "ميامي جراند بريكس"، حيث تقابل الاثنان أثناء توجههما لمنطقة الـVIP في مضمار ميامي الدولي باستاد هارد روك لمشاهدة السباق.

فقد ضجت الصفحات بصور وفيديوهات للنجمين العالميين وسط إشاعات قوية عن علاقة عاطفية قد تظهر إلى العلن قريبا.

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مجرّد "مزحة"

إلا أن صاحبة "واكي ياكي" نفت الأمر تماماً، وأكدت أن ما يجري تداوله ما هو إلا مجرّد "مزحة"، وفقا لصحيفة Us Weekly.

ولفتت إلى أنها قضت وقتاً ممتعاً مع توم عندما التقيا في ميامي، إلا أنها ليست لديها خطط لمواصلة الأمور.

مع ذلك، كشف أحد المطلعين على العلاقة، أن شاكيرا قضت وقتا رائعا مع توم في الفورمولا ون لكنها ليست مهتمة بمواعدته، موضحاً أن المغنية تأخذ حاليا استراحة في المواعدة بعد انتهاء علاقتها التي استمرت 11 عاما مع جيرارد بيكيه في يونيو/حزيران الماضي.

وتابع أن توم كان لطيفا حقا وقد استمتعت شاكيرا برفقته، لكنها لا تركز على مواعدته أو مواعدة أي شخص آخر في الوقت الحالي، لأن لديها الكثير لتهتم به على مستوى صحتها وأطفالها وحياتها المهنية.

انفصال مدوٍّ

يشار إلى أن شائعات كثيرة كانت ترددت حول مغازلة كروز لشاكيرا، إلا أنها نفت الأمر تماماً.

والمغنية البالغة من العمر 45 عاما، وبيكيه 35 عاماً كانا قد أعلنا انفصالهما في يونيو 2022 بعد نحو 12 سنة من الارتباط، إذ تعارفا في كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

وجاء تأكيد الانفصال، بعدما ضجت وسائل الإعلام العالمية بأخبار عن خيانة بيكيه لشريكته مع طالبة شقراء في العشرينات من عمرها.

وللثنائي طفلان هما ميلان المولود في 22 يناير 2013، وساشا المولود في 29 يناير 2015.

أما توم كروز، فهو أب لثلاثة أطفال: إيزابيلا 30 عاما، وكونور 28 عاما، من زوجته السابقة نيكول كيدمان، وسوري ، 17 عاما من زوجته السابقة كاتي هولمز.