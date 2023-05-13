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الصورة التي أثارت ضجة في مصر للدكتور حسام موافي وسمية الخشاب

صورتهما أثارت ضجة بمصر.. طبيب شهير عن سمية الخشاب: معرفش شكلها

دبي - العربية.نت
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نفى الطبيب المصري الشهير حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، علاقته بالمسؤولين عن الاحتفالية التي شهدت تكريم مواطنته الفنانة سمية الخشاب بشهادة دكتوراه وهمية من منتحل لمكتب للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي.

وأكد موافي في تصريحات تلفزيونية، أنّه لم يكرّم الخشاب ولا علاقة له بالمسؤولين عن الاحتفالية، وأنه كان من ضمن المكرّمين كغيره من الأشخاص، ولا يعرف ما إذا كانت الهيئة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة في مصر.

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كما علق على صورته مع الفنانة المصرية وهي مرتدية ملابس التخرج وتصافحه، قائلاً "والله العظيم أنا لا أعرف سمية الخشاب ولا أعرف شكلها لأنني غير متابع للتلفزيون والسينما"، مضيفاً أنه فوجئ بها خلال الحفل تطالبه بالتقاط صورة تذكارية معه وهو لم يرفض ذلك، نافياً تسليمها شهادة التكريم.

مركز الأمم المتحدة يخلي مسؤوليته

من جانبه، أصدر مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، يوم الخميس، بياناً يُخلي فيه مسؤوليته عن الاحتفالية، مؤكداً أنّه لا علاقة له بالجهة التي ادعت أنّها تابعة للمنظمة الأممية.

وطالب المركز وسائل الإعلام بتوخي الحذر فيما يتم نشره، خاصة بما يتعلق بأنشطة المركز وفعالياته واحتفالياته، واستقائها من مصادرها الرسمية سواء عبر البيانات الصحافيّة الصادرة عن المركز، أو التواصل مع المركز الإعلامي الخاص بالمنظمة.

وكانت الممثلة المصرية سمية الخشاب، احتفت يوم الاثنين الماضي، بتكريمها من منظمة تُدعى هيئة الأمم المتحدة للفنون، إذ شاركت متابعيها عبر "تويتر" بصورة من الاحتفالية، ظهرت خلالها مرتدية ملابس التخرج، ومعلنة حصولها على دكتوراه فخرية متجاهلة الرد أو التوضيح بعدما سقطت في فخ منتحل لمكتب للأمم المتحدة.

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