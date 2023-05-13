عاصي الحلاني: لا أزال أشعر بالرهبة قبيل صعودي للمسرح

كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني أنه رغم مرور أكثر من 30 سنة على مشواره الفني إلا أنه لا يزال حتى اليوم يشعر بالرهبة والقلق قبيل صعوده للغناء على المسرح، لأنه يشعر بمسؤولية كبيرة أمام جمهوره.

فيما أكد أنه لا يوجد أي سبب حالياً يجعله يفكر في الاعتزال طالما أنه متماسك على المسرح ويتمتع بصحة جيدة.

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قصة مختلفة

وفي حديث لـ"العربية.نت"، قال الحلاني إنه قدم من خلال فيديو كليب "تعرف شنو أحبك" الذي أطلقه مؤخراً عرضاً مسرحياً، موضحاً أن الكليب صوّر بطريقة مسرحية حيث تضمن استعراضاً وراقصين.

كما أضاف أن قصة الكليب تتحدث عن حفلة "العريس" ليلة زواجه وحوله شبان يحتفلون به، لافتاً إلى أنه قصد تقديم قصة جديدة ومختلفة عن الكليبات السائدة.

كذلك أردف أنه أطلق أغنية ثانية بعنوان "ملهوف عليك"، وقد صوّرها لأنه رأى أنها تحاكي كل المجتمعات العربية.

قصيدة لبيروت

وأعلن الحلاني أنه أصدر أيضاً أغنية ثالثة بعنوان "ريحة عطر" كان يحتفظ بها في الدرج منذ 3 سنوات، وهي من ألحانه ونفذها مع أهم الموسيقيين في تركيا، مضيفاً أن "الأغنية تتحدث عن الخيانة التي يتعرض لها الرجل، وهذا موضوع جديد وغير مستهلك، حيث إن المرأة هي التي تتحدث عن خيانة الرجل لها في كليباتها وليس الرجل".

كما كشف أن في جعبته قصيدة لبيروت جميلة جداً من ألحانه أيضاً، لكنه لم يحدد بعد موعد تسجيلها وإصدارها.

فيما تحدث عن والديه اللذين توفيا منذ سنوات، مشيراً إلى أن "طيفهما لا يفارقه، ويشعر دائماً أنهما موجودان معه في كل شيء ولا يتركانه، فيتحدث معهما وكأنهما على قيد الحياة".