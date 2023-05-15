الموسم الرابع من مسلسل "اللعبة" يعود بمفاجآت جديدة
انطلق عرضه الأحد عبر "شاهد VIP" ويحمل اسم "دوري الأبطال"
تعود مغامرات "اللعبة" في موسم رابع جديد، انطلق عرضه الأحد عبر "شاهد VIP" ويحمل اسم "دوري الأبطال"، وهو عمل من بطولة هشام ماجد وشيكو ومي كساب.
المسلسل الذي حقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور على مدار 3 مواسم عرضت خلال السنوات الأخيرة، يعود بأحداث كوميدية مشوقة جديدة بين الفريقين.
وتنطلق أحداث الموسم الجديد من حيث انتهت أحداث الموسم الثالث، بعد فوز فريق "وسيم" الذي يجسد شخصيته شيكو، على حساب فريق "مازو" الذي يقوم بدوره هشام ماجد.
وقرر وسيم وفريقه شراء الفندق الذي كانوا يعملون لحسابه، لكن أحداثاً كوميدية تتسبب في فقدانهم للثروة الخاصة بهم، فيما تتغير حياة "جميل" الذي يقوم بدوره محمد ثروت، بعد أن يتزوج من سيدة ثرية يعيش معها حياة الرفاهية.
على الجانب الآخر، تتدهور أحوال "مازو"، ويضطر إلى اللعب مع أشخاص بسطاء على المقاهي، ويهمل بشدة مسؤولياته العائلية، وهو ما يدفع زوجته "شيماء" التي تقوم بدورها الفنانة مي كساب، إلى العمل من أجل إعالة الأسرة.
أحداث المسلسل تتسبب في اجتماع الفريقين مرة أخرى، حينما يتواجدان للعمل في منتجع سكني، وهنا تظهر اللعبة لتبدأ في توجيه المسؤوليات والمهام إلى الفريقين.
الجزء الرابع جرى تصويره على مدار ثمانية أشهر، وتم التصوير داخل مصر، مع مشاركة عدد من ضيوف الشرف في العمل أبرزهم أكرم حسني.
بطل المسلسل هشام ماجد برر استخدام مصطلح "دوري الأبطال" بكونه يوحي بشدة المنافسة، وأنه لا علاقة له بالدوري الأوروبي، مشدداً على أن طبيعة المسلسل تسمح لهم بتقديم مواسم مختلفة من العمل دون أن يكون هناك شعور بالملل.
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