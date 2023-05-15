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الراحل محمد الادنداني
الفنان الراحل محمد الادنداني

بعد شهر من وفاة زوجته.. رحيل الفنان محمد الأدنداني

اشتهر الراحل النوبي بخفة ظله حيث كان يشارك في بعض العمال الفنية من خلال أدوار كوميدية

القاهرة - أحمد الريدي
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غيّب الموت الفنان محمد الأدنداني عن عمر يناهز الـ82 مساء الاثنين، وذلك بعد شهر واحد من وفاة زوجته التي حزن عليها بشدة.

الراحل ولد عام 1941 وبدأ حياته المهنية في تقديم أدوار صغيرة، لكنه كان محباً للمونولوجات التي يقدمها الراحل إسماعيل يس، لذلك برع في تقديمها وهو في الـ14 من عمره.

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الفنان النوبي الراحل تم تكريمه مؤخراً في مهرجان القاهرة للدراما. وقد عبّر عن فرحته الكبيرة بهذا التكريم، حينما ظهر في لقاء تلفزيوني مؤخراً وتحدث عن "عدم تصديقه" لتلك اللحظة الهامة في مشواره الفني.

محمد الأدنداني شارك في عدة أعمال سينمائية أبرزها مع الراحل أحمد زكي في "البيه البواب" و"أربعة في مهمة رسمية"، كما شارك مع سمير غانم في مسلسل "حكاية ميزو".

الفنان الراحل محمد الادنداني
الفنان الراحل محمد الادنداني
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وخلال مسيرته الفنية انضم الفنان الراحل إلى فرقة المسرح النوبي السوداني الحديث، وكان يقدم من خلالها الفولكلور النوبي والسوداني، وكذلك مسرحيات الفصل الواحد.

وفي لقاء تلفزيوني قديم، تحدث الأدنداني عن دخوله إلى مجال السينما، حيث كان سائقاً في البداية داخل المجال السينمائي، ورفضه المخرج حسين الإمام في البداية، لكنه بعد مشاهدته في أحد الأعمال التلفزيونية طلب مشاركته في السينما.

واشتهر الراحل بخفة ظله، حيث كان يشارك في بعض الأحيان من خلال أدوار كوميدية، ورغم صغر الأدوار التي قدمها، لكن الجمهور ظل يتذكره على مدار سنوات طويلة.

نقابة المهن التمثيلية بقيادة أشرف زكي أصدرت بياناً نعت فيه الفنان الراحل، وتقدمت لأسرته بخالص العزاء، على أن يتواجد ممثل عنها في عزاء الأدنداني الثلاثاء بمدينة الإسكندرية.

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