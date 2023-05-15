مهرجان كان السينمائي 76.. إجراءات أمنية مشدّدة ترافق حفل الافتتاح

يفتتح مهرجان كان السينمائي الدولي دورته الـ 76 وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد تهديد نقابة "سي جي تي"، الاتحاد العمالي العام، التي أعلنت عن تحركات ستعيق أيام المهرجان في إطار معارضتها لمشروع التقاعد الجديد في فرنسا، وسيكون أول تحرك عمالي يوم 19 مايو/أيار لتجمع احتجاجي في باحة فندق كارلتون حيث يتواجد كبار نجوم السينما العالمية. وأعلنت النقابة أنها ربما ستقوم بالخطوة الثانية بإطفاء أضواء المهرجان وقطع التيار الكهربائي.

ورغم التهديدات النقابية، فإن الاستعدادات لافتتاح المهرجان أصبحت جاهزة، وتم مدّ السجادة الحمراء الشهيرة 60 مترا على سلالم قصر المهرجانات في مدينة كان، بمشاركة كوكبة من النجوم بينهم هاريسون فورد وجوني ديب وناتالي بورتمان، ومنافسة قوية بين 21 فيلما على السعفة الذهبية، تحسمها اللجنة التحكيمية التي يترأسها هذا العام المخرج السويدي روبن أستلوند، الفائز بالسعفة الذهبية العام الماضي.

مادة اعلانية

ووضع المهرجان قبالة واجهة قصر المهرجانات في كان، لافتة بطول 25 متراً وعرض 11 متراً تظهر عليها النجمة كاترين دونوف، وهو الملصق الرسمي للنسخة السادسة والسبعين للمهرجان، وتمثل الصورة التي التقطت للممثلة الفرنسية الشهيرة "دونوف" بالأبيض والأسود عام 1968 خلال تصوير فيلم "لا شاماد" للمخرج الفرنسي آلان كافالييه.

وفي تجسيد للإرث الذي يمثله المهرجان، تتولى كيارا ماستروياني، ابنة كاترين دونوف ومارتشيلو ماستروياني، تقديم حفلة الافتتاح الثلاثاء، والختام في 27 أيار/مايو.

كوكبة من النجوم

ومن بين النجوم المشاركين في المنافسة على السعفة الذهبية، أسماء كبيرة اعتاد المهرجان على مشاركتهم، ومنهم البريطاني كن لوتش البالغ 86 عاما والحائز جائزة المهرجان مرتين (2006 و2016)، والألماني فيم فندرز الفائز بجائزة المهرجان سنة 1984 عن فيلم "باريس تكساس"، والإيطالي ناني موريتي.

كذلك، يشهد المهرجان عودة السينمائي الفنلندي أري كوريسماكي، وأيضاً الإيطالي ماركو بيلوكيو (83 عاما)، و الياباني هيروكازو كوري - ايدا الحائز جائزة المهرجان سنة 2018، يقدّم فيلمه الجديد "مونستر" الأربعاء المقبل.

فيلم الافتتاح إنتاج سعودي -فرنسي

فيلم الافتتاح سيكون لفيلم "جان دو باري" للمخرجة الفرنسية مايوين، بمشاركة إنتاج للسعودية وشركة الإنتاج الفرنسية التي تملكها المخرجة "ماوين"

ويؤدي بطولة الفيلم الممثل الأميركي جوني ديب، نجم "بايرتس أوف ذي كاريبيين"، ويتناول الفيلم "حياة جانّ دو باري، محظية الملك لويس الـ 15 وقصة صعودها وسقوطها، وتؤدي دورها المخرجة مايوين بنفسها، أما ديب فيجسد شخصية الملك الفرنسي، ويشارك في العمل أيضاً الممثلون الفرنسيون بيار ريشار وبنجامان لافيرن وإنديا هير.

ويعود ديب بقوة إلى الساحة السينمائية من خلال فيلم الافتتاح "جان دو باري" بعد المواجهة القضائية، التي حظيت باهتمام إعلامي واسع بينه وبين زوجته السابقة أمبر هيرد في شأن اتهامات بالعنف الزوجي واتهامات متبادلة بينهما بالتشهير.