شاهد محمد رمضان والرئيس الفلسطيني في ذكرى النكبة بالأمم المتحدة
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كان للفنان المصري، محمد رمضان، لقاء أمس الاثنين في نيويورك بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، جرى خلاله التقاط عدد من الصور نشرها الفنان بحسابه المكتظ في "فيسبوك" بأكثر من 22 مليون متابع.
وكتب رمضان إلى جانب الصور: "تشرفت بلقاء السيد الرئيس محمود عباس، أبو مازن. رئيس دولة فلسطين الحبيبة الغالية" وسريعا استنسخ الناشطون في مواقع التواصل بعض الصور، ونشروها في حساباتهم، مع الفيديو المعروض أدناه للقاء.
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وتزامن اللقاء مع إحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية، حيث انطلقت فعالياتها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في حضور ومشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وهي إحياءات للنكبة أقرتها المنظمة الدولية سابقا، وأصبحت رسمية فيها.
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