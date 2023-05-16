ناقد فني شهير: على ياسمين عبدالعزيز الانفصال عن زوجها

طالب ناقد فني شهير الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي بالانفصال فنياً وذلك بعد مسلسلهما "ضرب نار" الذي عرض في رمضان 2023.

وقال طارق الشناوي، خلال لقائه ببرنامج "إي تي بالعربي": "اللي عملتوا ياسمين للعوضي معملتوش فاتن حمامة لعمر الشريف، أتحدى أن تلاقي فاتن وعمر في عمل فني، فالفنان عمر الشريف كان البطل المحوري وهي بجانبه".

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كما تابع "ياسمين عبدالعزيز مستعدة أن يكون العوضي البطل المحوري وهي تكون بجانبه، فيجب على كل من العوضي وياسمين الانفصال فنياً".

يذكر أن مسلسل "ضرب نار" هو التعاون الثالث بين أحمد العوضي وزوجته ياسمين عبد العزيز، حيث سبق وتعاونا في مسلسل "لآخر نفس" ثم مسلسل "اللى ما لوش كبير".

وأثار تكرار تعاون الثنائي انتقادات البعض بينما يرى آخرون أن عملهما سوياً حقق نجاحاً مشتركاً وهو ما أكده العوضي في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت"، قائلاً: "عندما قدمت مع ياسمين عبدالعزيز مسلسل "اللي مالوش كبير" معاً ربنا رزقنا بالنجاح، وعندما ظهرنا في برنامج منى الشاذلي نجحنا، وأحبنا الناس مع بعض، ولا بد أن يحبنا الناس معاً حتى يمكن أن نقدم مسلسلا معاً، كما أن الكيمياء بيننا مريحة، الناس حابة تشوف الثنائي دا على الشاشة واحنا بنعمل حاجة تليق بالمشاهد وتحترمه كما قلت سابقا، وبيننا حميمية لن تكون موجودة مع أي زميلة أخرى".