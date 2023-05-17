هل تذكرون "المطرب النقاش".. رامي جمال يكشف سراً

بعد أن أسر صوته قلوب المصريين العام الماضي، لا تزال أخبار "المطرب النقاش" تشغل كثيرا من الناس، وأحدثها ما كشفه المطرب رامي جمال، عن كواليس تعاونه مع الشاب أحمد سالم.

وأوضح أن تأخر تعاونه مع "المطرب النقاش" يعود إلى قراره طرح الأغاني الوطنية فقط خلال الفترة الحالية.

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وعن تعاونه مع "النقاش" قال: "لم أتعاون معه حتى يُقال لي شكرًا، صوته جميل ورائع، وبالتالي حرام إني يبقى عندي فرصة أخلّيه يشوف النور ومعملهاش"، لافتاً إلى أنه في هذه الفترة لن يطرح أغاني إلا الأغنية الوطنية، وهذا السبب الوحيد لعدم طرحه أغاني لسالم.

إلى ذلك، أكد جمال في مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات المصرية مساء أمس أنه "محاط بمجموعة مبدعين كلهم يحبون الفن" وأنه محظوظ بهم.

تصدر الترند

يذكر أن أحمد سالم كان قد حقق شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشر فيديو له يغني فيه أغنية" بكرة يا حبيبي" للمطربة وردة، أثناء عمله في مهنة النقاشة.

ولفتت موهبته الأنظار، فتدخل المطرب رامي جمال في حينه، معلناً دعمه والبحث عنه كي يتعاون معه في أغنية جديدة.

كما تصدر وسم "المطرب النقاش" الترند في مصر خلال أغسطس الماضي، بعد انتشار الفيديو الذي كان يغني فيه حاصدا مشاهدات كبيرة، إلى أن توالت عروض التعاون معه.