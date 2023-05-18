رسالة محمد إمام لوالده في عيده.. ومداخلة تلفزيونية نادرة للزعيم

رسائل من الحب والافتقاد والشوق تلقاها الفنان المصري عادل إمام، من الملايين من محبيه في مصر والعالم العربي، احتفالا بعيد ميلاده الـ 83، حيث جرى الاحتفال بهذه المناسبة في منزله على نطاق ضيق للغاية، في ظل تواجد أفراد أسرته وعدد قليل للغاية من زملائه وأبرزهم يسرا ولبلبة.

ومحمد عادل إمام الذي ارتبط اسمه في السنوات الأخيرة، بتقديم عمل فني مع والده يحمل اسم "الواد وأبوه"، حرص على توجيه رسالة إلى زعيم الكوميديا، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، يحمل عنوان "وحشتنا يا زعيم" ويحمل العديد والعديد من المحطات الفنية الهامة في مشوار عادل إمام الممتد على مدار سنوات طويلة.

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محمد عادل إمام علق على الفيديو قائلا: "أعظم وأنجح فنان في التاريخ.. الزعيم عادل إمام"، ذلك الأمر الذي تفاعل معه عدد كبير من نجوم الفن، ووجهوا رسائلهم من خلال التعليقات.

وكان من بينهم غادة عادل وفيفي عبده وياسمين رئيس وأوس أوس وآيتن عامر، والإعلامية ريهام سعيد إلى جوار الآلاف من المعلقين، الذين عبروا عن افتقادهم لأعمال عادل إمام الجديدة في الوقت الحالي.

وكان آخر ظهور للزعيم في عام 2020 حينما قدم مسلسل "فالنتينو"، وابتعد بعدها عن الأعمال الفنية، وسط تأكيدات متكررة على تحضيره لفيلم سينمائي جديد يطل من خلاله.

ظهور نادر

وفي حلقة الأربعاء من برنامج "يحدث في مصر"، أجرى عادل إمام مداخلة مقتضبة للغاية، على هامش حديث يسرا ولبلبه من داخل منزله، حيث حرص على شكر الجميع، وداعب الإعلامي المصري شريف عامر مقدم البرنامج بخفة ظله المعهودة، لكنه لم يتحدث كثيرا وترك من حوله يتبادلون الكلمات الخاصة به.