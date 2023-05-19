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أم كلثوم
أم كلثوم
ذكاء اصطناعي

بعد وفاتها بـ 5 عقود.. أغنية جديدة بصوت أم كلثوم تثير الجدل في مصر

الملحن المصري عمرو مصطفى قرر إحياء صوت كوكب الشرق باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من خلال طرح أغنية جديدة لها من ألحانه

القاهرة - العربية.نت
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بعد نحو 5 عقود على وفاتها، قرر الملحن المصري عمرو مصطفى إحياء صوت كوكب الشرق أم كلثوم، مستخدماً تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال طرح أغنية جديدة لها من ألحانه.

وروّج مصطفى للأغنية المقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر مقطعاً قصيراً من الأغنية وعلَّق قائلاً: "على مدار 24 سنة قدّمت العديد من الألحان لنجوم الوطن العربي، ومؤخراً مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حبيت أسمع لو كوكب الشرق السيدة أم كلثوم غنّت من ألحان عمرو مصطفى هيكون إيه الناتج".

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وتابع: "تعالوا نسمع سوا صوت كوكب الشرق أم كلثوم من ألحان عمرو مصطفى، وقريباً هتسمعوا الأغنية كاملة".

ورغم تفاعل عدد كبير من الجمهور والمتابعين مع الفيديو معبرين عن تحمسهم لسماع الأغنية كاملة، فإن المنتج محسن جابر اعترض على خطوة الفنان المصري بشأن إعادته تقديم أغاني أم كلثوم على طريقة الذكاء الاصطناعي، موضحا أنه لا أحد يجرؤ على أن يقدم هذا الأمر لاستحضار صوت كوكب الشرق.

المنتج محسن جابر
المنتج محسن جابر

وقال جابر في بيان له: لا يجرؤ أحد بمن فيهم الفنان عمرو مصطفى - رغم علاقتي الوطيدة به – أن يستخدم الذكاء الاصطناعي، لاستحضار صوت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، أو استعمال اسمها وصورتها، فهناك حقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم.

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وأكد أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما أطلق عليه "مهزلة أو عبثا في صوت أم كلثوم"، فأم كلثوم على حد قوله رمز كبير لا يجوز لأحد أن ينسخه أو يشوهه، أو يعبث به.

يذكر أن كوكب الشرق أم كلثوم توفيت في القاهرة في الثالث من فبراير عام 1975 بعد رحلة فنية طويلة شنفت فيها الآذان بصوتها الراقي وأغانيها القيمة.

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