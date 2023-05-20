عادل إمام يظهر بعد غياب مع فنانة اكتشفها قبل 16 عاماً

الزعيم عادل إمام يظهر في مقطع فيديو بعد غياب لسنوات، حينما أطل بصحبة الفنانة المصرية منى ممدوح احتفالا بعيد ميلاده الـ 83.

عادل إمام الذي اكتفى بالظهور عبر مجموعة صور في عيد ميلاده، نشرها مدير أعماله عادل سليمان، فوجئ الجميع بمقطع الفيديو الذي نشرته منى ممدوح.

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حيث ظهرت منى ممدوح وهي توجه الشكر إلى أستاذها الذي كان سببا في دخولها إلى السينما، وأن تدخل إلى مجال التمثيل، لتنتقل الكاميرا إلى عادل إمام الذي شكرها وربت على كتفها، وابتسم ابتسامته المعهودة إلى الكاميرا.

ودار حوار قصير بين منى ممدوح وعادل إمام، حيث وجهت إليه الشكر على كل ما قدمه إليها، وهو ما رد عليه قائلا "ميرسي يا حبيبتي".

لتؤكد الفنانة الشابة أن عادل إمام اقتنع بموهبتها عام 2008 وقدمها للتمثيل، وطالبها بالانطلاق وقتها، لتنطلق بعدها في هذا المجال، وهو ما كان يرد عليه عادل إمام بالابتسامة.

منى ممدوح التي عرفها الجمهور في البداية حينما شاركت في فيلم "مرجان أحمد مرجان" بصحبة الزعيم عادل إمام قبل نحو 16 عاما، قبلت رأس عادل إمام وشكرته على كل ما قدمه إليها.

مؤكدة أنه في حال طلبها الزعيم مستقبلا من أجل تقديم مشهد واحد فقط، ستحضر إليه مسرعة، وهو ما رد عليه قائلا "شكرا يا حبيبتي"، حيث حافظ على كلماته البسيطة وابتسامته طوال المدة الخاصة بالفيديو.

لتصبح هذه المرة الأولى التي يظهر فيها عادل إمام عبر مقطع فيديو، الأمر الذي كان بمثابة مفاجأة سارة لمحبيه في ظل ابتعاده الطويل عن السينما والتلفزيون.