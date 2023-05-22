أزمة الدولارات لم تنته.. محمد رمضان يرد على سخرية زميله

مرة جديدة أثار الفنان المصري محمد رمضان ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة ظهر فيها يجلس على متن طائرته الخاصة وبجواره حزمة من الدولارات.

ما دفع الفنان خالد سرحان إلى السخرية من رمضان بصورة مشابهة إنما بطريقته الخاصة.

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فقد نشر سرحان صورة وهو جالس داخل سيارة ميكروباص، بدلاً من طائرة رمضان، وإلى جواره مجموعة من النقود المصرية.

رد بصورتين

غير أن هذا الأمر لم يمر مرور الكرام مع رمضان الذي سارع بالرد على سرحان مستخدماً نفس الحس الساخر.

حيث نشر صورتين جديدتين، يظهر في الأولى وهو جالس خلف سرحان في سيارة الميكروباص.

أما في الصورة الثانية فيظهر سرحان إلى جوار رمضان في الطائرة، بدلاً من الدولارات في الطائرة.

كما أشار رمضان إلى سرحان مع وضع وجوه ضاحكة، تعبيراً عن المزاح مع زميله.

وهو الأمر الذي رد عليه سرحان. فأعاد نشر إحدى الصور عبر وسائل التواصل، وعلق على الصورة التي تجمعهما داخل السيارة قائلاً "ادفعلك ولا اشتريت الميكروباص". ليرد عليه رمضان بالضحك.

فيما أثار هذا المزاح بينهما تفاعل الآلاف، في ظل ما أحدثته صورة محمد رمضان الأصلية من جدل واسع عبر منصات التواصل.