ممثلة كويتية تتعرض للطعن في رقبتها.. وتتهم سيدة عراقية

كشفت الفنانة الكويتية غدير الفهد عن تعرضها للطعن بأداة حادة، في منطقة الرقبة من قبل امرأة عربية وابنتها وصديق الأخيرة في فنلندا، نقلت على إثرها للمستشفى للعلاج.

واتهمت الشابة المقيمة في فنلندا عبر حسابها في "سناب شات"، "عصابة تتألف من سيدة عراقية، وابنتها وصديقها"، بالاعتداء عليها بالسكاكين، بعد يومين من تقديمها شكوى في حقهم بتهمة الاستيلاء على أموالها بذريعة استثمارها في التداول.

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كما أوضحت أنهم طاردوها ظهر يوم الجمعة الماضي بمدينة إسبو، غرب العاصمة الفنلندية هلسنكي، ورغم محاولتها الإفلات منهم، تمكنوا من طعنها في منطقة الرقبة من الخلف.

وكشفت الفنانة أن الشرطة أوقفت المشتبه بها وابنتها وصديقها، مشيرة إلى أنها ستعلن عن أي تفاصيل أو تطورات بهذا الشأن في حينه.



من سناب شات غدير الفهد من سناب شات غدير الفهد

وشاركت الفهد منشورا آخر عبر حسابها في "سناب شات"، كتبت فيه: "ترقبوا حملة غدير الفهد لتصفية المهاجرين المجرمين من هذا البلد العظيم".

كما أضافت مهددة: "كل ألم وكل غياب عن دوامي راح ادفع أصالة وأمها وأمير الثمن والله لتدفعون دم قلبكم وما رح تخلصون".

صاحبة مهر "مليار يورو"

يشار إلى أن غدير الفهد كانت شغلت وسائل التواصل الاجتماعي في مارس الماضي بعد أن أعلن شاب عراقي في فنلندا عقد قرانهما بمؤخر صداق بقيمة "مليار يورو"، إلا أنهما انفصلا بعد أسبوعين فقط.

وأعلن الشاب العراقي حيدر الفيلي طلاقه من الفنانة الكويتية غدير الفهد بصورة ودية وبالتراضي لعدم الانسجام والتوافق، بعد عقد قرانهما بمهر عبارة عن كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو أي ما يعادل مليارا و78 مليون دولار، حسب ما نشرت صحيفة "المجلس" على "تويتر".