"ضياع تحويشة العمر".. امرأة تنصب على فنان مصري شهير

تواصل النيابة العامة في مصر، اليوم الاثنين التحقيق مع صاحبة شركة مقاولات وآخر لاتهامهما بالنصب على الفنان الكبير صبري عبد المنعم في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه.

نصب في نحو مليوني جنيه

وأوضحت التحقيقات أن الشركة أوهمته بشراء شقته، بعقود موثقة، بمبلغ مالي بخلاف الحقيقة وقامت بالنصب عليه.

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كما كشفت أن المتهمة هي مالكة الشركة المُشار إليها، وأنها حررت للفنان شيكا بنكيا بالمبلغ المتفق عليه وقدره 36 ألف دولار، لكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة للشركة بأنهم نصبوا عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لهم توكيل عام ببيع الشقة.

"تحويشة العمر"

من جهته، كشف الفنان صبري عبد المنعم عن أن النيابة تحقق مع جميع الأطراف في القضية، مؤكدا أنها تلقى وعودا بإعادة حقه في الشقة بعد حصوله على شيك مزور من مالكة الشركة"، وفق ما نقل موقع "مصراوي".

وأضاف أن "المليون و900 ألف جنيه هم تحويشة العمر بالنسبة لي وحطيتهم في الشقة اللي اتنصب عليا فيها".

حبس المتهمة

وكانت جهات التحقيق بالقاهرة، قد استدعت يوم الأربعاء الماضي، الفنان صبري عبد المنعم، للاستماع لأقواله بعد تعرضه للنصب من مالكة شركة.

وقررت النيابة حبس صاحبة شركة مقاولات وآخر لاتهامهما بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم في مبلغ مالي مليون و900 ألف جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.