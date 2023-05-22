"عايز يلبس أم كلثوم شورت".. محسن جابر معترضاً على إحياء صوتها

فيما لا تزال الأزمة التي أشعلها الملحن عمرو مصطفى بقراره إحياء صوت كوكب الشرق أم كلثوم بتقنية الذكاء الاصطناعي تشغل المصريين، كرر المنتج محسن جابر رفضه للأمر.

وأوضح جابر في تصريحات تلفزيونية بإحدى الفضائيات المصرية، أنه اشترى كل تراث أم كلثوم من ورثتها، وهم يثقون به، لافتاً إلى أن ما فعله عمرو مصطفى ليس "افتكاسة" أي اختراعا، حيث إنه استحضر صوت أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي، قائلا: "مش أم كلثوم اللي يحصل فيها كده الأمر يحمل إساءة لأم كلثوم، إزاي كوكب الشرق يتعمل فيها كده، ليه نلبس أم كلثوم شورت ومين اللى يختار لها".

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لماذا لم يجرب مع "الهضبة"؟

وتابع محسن جابر: "إننا لا يمكن أن نحدد إن كانت هذه الكلمات واللحن الذي اختاره عمرو مصطفى سينال إعجابها أم لا"، معتبرا أن "استحضار صوت أم كلثوم شيء من العبث، وأن الهدف من هذه الأغنية إثارة الضجة". وتساءل المنتج: "لماذا لم يقدم عمرو مصطفى أغنية للفنان عمرو دياب بالذكاء الاصطناعي؟ علشان عارف أنه هيعمل لنفسه قلق، هو شبط في أم كلثوم علشان عايز يعمل ضجة وخلاص".

وواصل محسن جابر حديثه عن عمرو مصطفى قائلا: "مشواره كله عندي في شركتي وانا اللي احتضنته من أغنية خليك فاكرني، لما يطلع يكتب بوست ويقول انه هيقاضيني فهذا يحمل غلا وحقدا".

وكان الفنان عمرو مصطفى أعلن عن طرح أغنية جديدة لأم كلثوم من ألحانه، باستخدام الذكاء الاصطناعي، خلال الفترة المقبلة.

وروّج مصطفى للأغنية المقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر مقطعاً قصيراً من الأغنية وعلَّق قائلاً: "على مدار 24 سنة قدّمت العديد من الألحان لنجوم الوطن العربي، ومؤخراً مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حبيت أسمع لو كوكب الشرق السيدة أم كلثوم غنّت من ألحان عمرو مصطفى هيكون إيه الناتج".

وتابع: "تعالوا نسمع سوا صوت كوكب الشرق أم كلثوم من ألحان عمرو مصطفى، وقريباً هتسمعوا الأغنية كاملة".