برنامج حافل للسينما السعودية في مهرجان كان

تشارك المملكة العربية السعودية في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 76 بوفد كبير ضم كل المهن السينمائية والاستثمارية ودعم السياحة.

كما يتضمن المهرجان مشاريع الإنتاج المشترك للعديد من الأفلام ومن بينها فيلم الافتتاح "جان دو باريس" للمخرجة الفرنسية مايوين والبطولة للأميركي جوني ديب.

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كما عرضت أفلام من العالم العربي وسجلت نجاحا لافتا منها فيلم "وداعا جوليا" للمخرج السوداني محمد كردفاني وهي المشاركة الأولى للسودان وأفلام أخرى "كذب أبيض" للمخرجة المغربية أسماء المدير وفيلم "بنات ألفة" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية.

الخيمة السعودية

وباتت الخيمة السعودية ملتقى السينمائيين وصناع السينما من كلِ أنحاءِ العالم حيث شهدت حواراتٍ مفتوحةً وندواتٍ متخصصةً، وقد أشادت إدارةُ مهرجانِ كان السينمائي بدعمِ المملكةِ العربيةِ السعودية وبرنامجِها الداعمِ لسينما الشباب وهو ما قاله "للعربية" مدير مهرجان كان السينمائي "تيري فريمو": "بالتأكيد نحن نعرف أنّ العديدَ من الدولِ ومنذ فترةٍ طويلة تعمل على دعمِ السينما في المملكةِ العربيةِ السعودية والتي تقوم بدعمِ الشبابِ وتجاربِهم السينمائية".



الخيمة السعودية الخيمة السعودية في مهرجان كان

كما أطلق الصندوقُ الثقافيُّ برنامجَ الاستثمارِ في قطاع الأفلام بميزانيةٍ بلغت ثلاثَمائةِ مليونِ ريالٍ سعودي ضمن مبادرةِ تمويلِ قطاع الأفلام، والتي يبلغ إجماليُّ ميزانيتِها نحوَ ثمانِمئةٍ وتسعةٍ وسبعين مليونَ ريالٍ سعودي وهي إحدى مبادراتِ برنامج المحتوى الرقمي.

كما نظمت هيئة "فيلم العلا" برنامجَ العُلا لتطويرِ المواهب فيما يقوم الجناحُ السعوديُّ بالتعريفِ بمواقع التصوير لأفلام هوليووديةٍ كبرى في نيووم والعلا وبعضِ المناطقِ التاريخية في المملكةِ العربيةِ السعودية.

أما الهيئة السعودية للأفلام فكان برنامجها حافلا بالنشاطات والندوات النوعية في مجال صنع الأفلام ودعم السينما العربية والإفريقية وتشجيع الشباب السعودي بالانخراط في مشاريعها والاستفادة من الدعم السخّي لإنتاج الأفلام في المملكة العربية السعودية.

وقال عبد الله آل عياف رئيس الهيئة السعودية للأفلام: "نحن سعداء بهذا النجاح وكما تشاهدون فإن الجناح السعودي الذي بات يسمى خيمة العرب هو فعلا نقطة الالتقاء لصناع السينما ومن هنا تبدأ الخطط الصحيحة لصناعة الأفلام والوصول بها الى الملتقيات والمهرجانات الدولية".

وقد نظمت هيئةُ الأفلامِ عدةَ حواراتٍ مفتوحةٍ عن مختلفِ الاختصاصاتِ السينمائية وعن كيفيةِ القيامِ بتصويرِ وإنتاج فيلم في السعودية بمشاركةِ نخبةٍ من المختصين في السينما ومخرجين من المملكةِ العربيةِ السعودية وندواتٍ عن جذبِ الاستثمارِ في قطاع السينما.

كما يشارك مهرجانُ البحرِ الأحمر.. وقام مدير المهرجان محمد التركي بعدة اتصالات بشركات الإنتاج السينمائي وبالمخرجين ونجوم السينما لتأمين حضورهم للدورة القادمة لمهرجان البحر الأحمر في ديسمبر القادم. كما شاركت شركةُ نيوم واستوديوهاتُ إم بي سي وإثراء ووزارةُ الاستثمار ووفدٌ من المخرجين والمواهب السعودية. ويقدمون يوميا نشاطاً عن مستقبلِ صناعةِ السينما في السعودية.