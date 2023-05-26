"لوك" أحمد سعد يقلب التواصل.. هل استعار فستان رانيا يوسف؟

غدا الفنان المصري أحمد سعد حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ليس بسبب نجاح حفله في جدة فحسب، بل بسبب إطلالته التي كانت نقطة جدل.
فقد انشغل المعلقوت بتفاصيل "اللوك" الذي قدّم فيه صاحب "سايرينا يا دنيا" أغنيته، حيث أطل سعد على المسرح في الحفل الغنائي بقميص شفاف ضيق.
"واخد فستان رانيا يوسف لفه"
وما إن انتشرت الصور، حتى انهالت الانتقادات على النجم الشاب، وهناك من استذكر فستانا شفافا للفنانة رانيا يوسف كان أثار جدلا واسعا أيضا قبل سنوات.
وجاء في التعليق الساخر: "ايه القرف ده. شكله واخد فستان رانيا يوسف لفه".
🥁— Benchmark | بنش مارك (@Benchmark_ksa) May 25, 2023
دويتو الفنان احمد سعد والفنان عمرو سعد 🎶
على مسرح #بنش_مارك في جدة 👏🏻@AhmedSaadoffic
..#بنش_مارك #هيئة_الترفيه#تقويم_جدة #احمد_سعد pic.twitter.com/GGASgA9wyn
وانتقد آخر إطلالة سعد بحلق للأذن قائلا: "احمد سعد هو كمان بقى يلبس حلق...!!!!".
تحول إلى تريند
يشار إلى أن اسم الفنان أحمد سعد تحول إلى تريند بموقع تويتر خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع انطلاق حفله الغنائي، على مسرح بنش مارك، ضمن حفلات موسم جدة، وهو الحفل الذي يشارك به النجم محمد فؤاد.
😍— Benchmark | بنش مارك (@Benchmark_ksa) May 25, 2023
عليكي جمال وقلبك صافي وابن حلال ♥️@AhmedSaadoffic
..#بنش_مارك #هيئة_الترفيه#تقويم_جدة #احمد_سعد pic.twitter.com/MRlcvFVD4F
وفاجأ النجم عمرو سعد الجمهور بصعوده على المسرح، وتقديم أغنية دويتو مع شقيقه أحمد سعد.
كما قدم سعد خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، ومنها: "عليكي عيون"، "قادر أكمل"، "سايرينا يا دنيا"، "فوق وإتعلم"، وغيرها.
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